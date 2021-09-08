Хороший план — сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортной

Развитие макрорегиона — комплексная задача. Двигаться вперед нужно сразу по всем направлениям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сентябре 2020 года утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни людей. Какие решения нужно принять для успешной реализации программы? На этот и другие вопросы попытались ответить участники сессии «Национальная программа: дальневосточный бизнес-план» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Президент распорядился создать в Хабаровском крае строительный кластер. Он нужен для того, чтобы снизить стоимость стройматериалов на Дальнем Востоке.

- Необходимо развивать промышленность строительных материалов. Таких беспрецедентных ставок по ипотеке для молодых семей на первичном рынке нет больше ни на одной территории нашей страны. Ипотека под 2% на первичный рынок, конечно, обеспечила гарантированный спрос на несколько лет. Но под этот спрос регионы отвечают большим количеством выданных разрешений на строительство, - заявил Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России.

- По Дальнему Востоку за семь месяцев этого года в целом наблюдается значительный рост заявлений на регистрацию договоров долевого участия. В сравнении с прошлым годом за тот же период - рост на 30%, - пояснила Елена Мартынова, замруководителя Росреестра.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, чтобы ускорить инвестиционный процесс, необходимо упростить нормативную базу. В частности, сократить на треть обязательные требования к строителям. Это уменьшит сроки реализации проектов.

- Любое изменение плотности, этажности застройки, вида разрешенного использования на земельных участках иногда трактуется как превышение должностных полномочий. А без этого реализация многих проектов будет просто невозможной, - подтверждает Никита Стасишин.

ЦЕЛЬ - ЗАКРЕПИТЬ МОЛОДЕЖЬ

Одна из главных проблем Дальнего Востока — продолжающийся отток населения. Несмотря на новые инвестиционные проекты и создаваемые рабочие места, многие продолжают переезжать в центральную часть России. Как считают эксперты, чтобы остановить этот процесс, в городах нужно создавать комфортную среду для жизни.

- Ни в коем случае нельзя гнаться просто за квадратными метрами, мы должны создавать абсолютно нового качества среду для проживания. Чтобы люди здесь жили, переезжали, рожали детей, - говорит Никита Стасишин.

- Если бы с экономикой все было бы в порядке, то у нас и с социалкой, и с закреплением молодежи все было бы в порядке. Поэтому одна из задач - создание условий для более активной инвестиционной деятельности, - считает Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом в некоторых регионах динамика уже стала положительной.

- Наше главное достижение двух последних лет - в Якутии впервые за постсоветское время остановлен миграционный отток населения. Миграционный прирост по прошлому году - 6 тысяч человек, и 33% населения Якутии - это молодежь, - говорит Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие макрорегиона — комплексная задача. Двигаться вперед нужно сразу по всем направлениям. Только тогда можно добиться успеха, считают эксперты. И инфраструктура, в том числе энергетическая, должна строиться опережающими темпами.

- За последние пять лет «РусГидро» инвестировало в инфраструктуру Дальнего Востока 253 млрд рублей, которые пошли на реализацию крупнейших проектов. За пять лет введено в эксплуатацию больше гигаватта установленной мощности. Таких темпов ввода в энергетике не было с советских времен. Мы обновляем энергетику во всех регионах присутствия по всему Дальнему Востоку, - напомнил Сергей Киров, первый заместитель генерального директора «РусГидро».

По его словам, для реализации подобных проектов крайне важно наличие долгосрочных планов. Это важно, чтобы определить точки роста, где энергетики должны упреждающе начать развитие инфраструктуры.

- Здесь крайне важно бизнес-план стратегически спланировать в правильном векторе, потому что объекты инфраструктуры строить дорого и небыстро, - говорит Сергей Киров.

Как пример — в ближайшие три года «РусГидро» планирует построить сеть электрозаправочных станций. Она протянется через всю Россию. Зарядные станции будут находиться на расстоянии не более, чем через каждые 150 километров. То есть, на электромобиле можно будет доехать из Москвы до Владивостока.

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