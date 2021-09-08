Китай — главный торговый партнер России на Дальнем Востоке

За три года товарооборот между Россией и Китаем планируют увеличить в 2 раза Фото: ТАСС

Пандемия почти не сказалась на торговле между Россией и Китаем — товарооборот упал всего на 3%. А между конкретным регионом — Дальним Востоком — и Поднебесной даже вырос.

— По итогам 2020 года товарооборот Дальнего Востока России с Китаем не упал, а продемонстрировал рост на 3,3% по сравнению с 2019 годом и составил $10,8 млрд. Наша главная цель — увеличить товарообороты между субъектами Дальнего Востока и Китаем к 2024 году до $20 млрд, — рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. во время бизнес-диалога «Россия-Китай» на Восточном экономическом форуме.

Министр отметил, что Китай — основной экономический партнер России на Дальнем Востоке. По его словам, сейчас китайские инвесторы участвуют в 58 проектах в регионе и вложили в его экономику более $11 млрд. Однако очевидно, что потенциал гораздо выше. О том, как странам еще теснее сотрудничать друг с другом, бизнесмены и чиновники поговорили на форуме без обиняков.

КИТАЙЦЕВ ЗОВУТ В ТОРы

Территории опережающего развития — это особые экономические зоны с льготным налоговым режимом и другими “плюшками” для инвесторов. Сейчас на Дальнем Востоке таких 23, а количество компаний-резидентов уже перешагнуло за 600. Инвесторам здесь рады — они создают инфраструктуру и новые рабочие места в регионе. Китай тоже готов сотрудничать.

— Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, расширять сотрудничество как в сфере переработки и производства, в сфере совместной добычи ресурсов, производства различных химикатов, в развитии инфраструктуры, развитии сельского и лесного хозяйства, транспорта, таможенной логистики — заявил Ханьхуэй Чжан, посол КНР в России.

Крупный бизнес подтвердил. Ян Жобин, глава компании MCC International Corporation — одной из самых известных строительных и горнодобывающих компаний Китая — рассказал, что откроет дочернюю фирму и логистический хаб в одной из ТОР.

МЕНЬШЕ БАРЬЕРОВ

Отечественный бизнес похвалил китайских партнеров за открытый рынок для сбыта. Но проблемы все же есть. Например, нужно привести в порядок таможенные правила.

— Одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся — это необходимость синхронизации фитосанитарного и ветеринарного регулирования между Китаем и Россией, — рассказал Дмитрий Савенков, гендиректор «Легендагро Приморье». — Сейчас требования по поставке различных видов пищевых продуктов в Китай отличаются от наших, это создает препятствия для торговли.

По словам министра Алексея Чекункова, экспорт сельхозпродукции в Китай нужно наращивать. Этот сектор станет новой точкой в двусторонних отношениях наших стран. Торговать будем не только зерном и рыбой, но и мясной продукцией, овощами и соей.

— Сфера сельского хозяйства и развитие агропромышленного комплекса является одним из ключевых направлений сотрудничества по линии Россия — Китай на Дальнем Востоке, — заявил на форуме Вадим Мошкович, глава компании «Русагро». - Уверен, что сельское хозяйство в соответствии с планами правительства об удвоении к 2024 году объема торговли может внести существенный вклад.

ИЗ РОССИИ В КИТАЙ ЗА 3 МИНУТЫ

На Восточном экономическом форуме в этом году состоялось еще одно долгожданное событие в российско-китайских отношениях. ВЭБ.РФ и проектная компания «ЗЭД Девелопмент» подписали соглашение по строительству канатной дороги через Амур. Она пройдет по государственной границе и свяжет два города: Благовещенск и Хэйхэ. Путь из одной страны в другую займет всего 3 минуты.

— Проект предполагает строительство трансграничной пассажирской канатной дороги с пассажирским терминалом и торговыми площадями. Объем инвестиций ВЭБ.РФ составит 2 млрд рублей, — сказано в пресс-релизе.