Цифровой кадастр: Эксперты посчитают, кому принадлежит земля в России

Как считают эксперты, давно пора создать в Россию единую базу геоданных Фото: Shutterstock

Первый шаг на этом пути - реализация эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Он позволит гражданам, государству и бизнесу получать наиболее полную информацию об определенной территории, в том числе для строительства жилья и предоставления земельного участка, а также вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты. О том, как он будет работать, поговорили участники сессии «Цифровой двойник. Будущее пространственных данных» на Восточном экономическом форуме.

ИНФОРМАЦИИ МНОГО, ТОЛКУ МАЛО

Технологии меняют нашу жизнь, ускоряют привычные процессы, обеспечивают непрерывный поток информации. Большие данные становятся фундаментом для принятия важных управленческих решений. Но чтобы делать выводы на их основе, эти данные нужно собрать и проанализировать. А когда их собираешь вместе, сложно вычленить главное. Информации много, но найти там нужную почти невозможно.

- Что мы сегодня имеем: различная импортная картографическая основа, которая, как правило, является платформой для формирования соответствующих слоев данных. На ней уже формируется достаточно много региональных и муниципальных сервисов и услуг, - сетует Олег Скуфинский, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По его словам, неполные и неточные данные находятся не только в ЕГРН, но и в других информационных системах и ведомствах.

- Сегодня в ЕГРН, так исторически сложилось, из 172 миллионов объектов у 48 миллионов нет точных сведений о правообладателях, 24 миллиона земельных участков не имеют точных границ, 4,5 миллиона объектов — это исторически накопленные реестровые ошибки. Сведения об объектах недвижимости не консолидированы. Порядка 120 миллионов правоустанавливающих дел не переведены в цифровой формат, - перечисляет Скуфинский.

Как считают эксперты, давно пора создать в Россию единую базу геоданных. И максимально перевести ее в цифровой формат.

- Геоданные сегодня содержатся в различных реестрах, которые не согласованы между собой. Необходимо обеспечить прогресс в интегрировании различных моделей и баз данных, особенно геопространственных, - считает Хартмут Мюллер, старший профессор кафедры геоинформатики и геодезии Университета прикладных наук Майнца.

- Мы внесли в правительство проект госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Это системообразующий документ, который по духу, по смыслу, по трендам соответствует лучшим мировым практикам. Ключевые инициативы в рамках этой стратегии - создание государственной геодезической сети, программно-аппаратного комплекса, единой электронной картографической основы, полного и точного реестра, - рассказал Олег Скуфинский.

ЭФФЕКТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Единая база пространственных геоданных нужна и властям, и бизнесу, и гражданам.

- Управлять развитием региона без качественных геоданных практически невозможно. Если вы хотите чем-то управлять, вы должны это посчитать. Плюс важна визуализация, чтобы принимать управленческие решения. Сейчас мы активно занимаемся оцифровкой нашей территории, у нас до конца года будет цифровой генплан южной агломерации Сахалина, - рассказал Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области.

- Когда появляется платформа, где собраны точные и полные геопространственные данные, возможности по их использованию расширяются, - считает Игорь Коротецкий, партнер, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ.

К примеру, крупные компании на основе имеющихся данных смогут оперативнее принимать решения об инвестициях.

- Основная сложность — доступность, полнота и достоверность публичной информации о земельных ресурсах и объектах капитального строительства. Чем оперативнее мы получаем данную информацию, тем быстрее мы можем двигаться по нашим инвестиционным векторам. Часто мы тратим время на поиск, особенно когда идет речь о землях с историей: приходится вручную добывать информацию, которая в лучшем случае может быть в бумажном виде. Недоступность целого ряда сведений мешает инвестиционному процессу, - говорит Павел Ляхович, управляющий директор компании «СИБУР».

И наконец, наличие удобной цифровой базы данных позволит возводить больше комфортного жилья.

- У нас есть одна большая задача — это выполнение указа президента России по строительству одного миллиарда квадратных метров до 2030 года. Без тех цифровых решений, без того, что сейчас делает Росреестр, это будет невозможно, - считает Никита Стасишин, замглавы Минстроя.

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.

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