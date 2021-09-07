Итоги Восточного экономического форума – 2021

Владимиру Путин на ВЭФ. Фото: Фонд "Росконгресс".

- Мы провели VI Восточный экономический форум в условиях, когда необходимо было соблюдать ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, это повлияло на количество участников. Но при этом в Форуме по-прежнему приняло участие множество стран в лице руководителей органов власти и представителей бизнеса. Мы доложили Президенту России о результатах работы и рассказали о планах на следующий период. Многие наши предложения Владимир Владимирович поддержал и дал поручения для дальнейшей работы в целях развития Дальнего Востока. Мы по-прежнему будем работать так, чтобы на Дальний Восток приходили инвестиции от российских и зарубежных компаний. Мы будем стараться создавать новые возможности, закрепляя за Дальним Востоком статус «полигона» технологий.

В целом развитие Дальнего Востока – высокорентабельный процесс. Мы на Форуме доложили, что дотации Дальнему Востоку уже окупились: мы вложили 80 млрд рублей, а в бюджет поступило налогов с учетом преференций от организаций в объеме 123 млрд рублей. То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять. Необходимо больше думать о создании условий для вложения средств в строительство новых предприятий, развитие отраслей, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Среди новаций ВЭФ-2021 вице-премьер отметил формат встречи главы государства с модераторами. «Формат встречи с модераторами Владимир Владимирович Путин оценил как один из удачных из того, что мы на форуме предложили его вниманию. Мне кажется, что мы сделали небольшой шаг вперед с точки зрения эффективности работы Форума. Те предложения, которые представители бизнеса и эксперты в рамках своих отраслей считают самыми важными, вынесли на рассмотрение Президента», - отметил он.

- Восточный экономический форум в очередной раз продемонстрировал свою востребованность среди официальных лиц, бизнес-сообщества и экспертов из России и стран АТР. Форум собрал более 4000 участников, в том числе более 400 глав компаний, и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана. Была подготовлена насыщенная деловая программа, которая включила более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и региональной повестки. В дискуссиях приняли участие более 900 спикеров и модераторов. На полях Форума было подписано рекордное количество соглашений – 380 на сумму 3,6 трлн рублей. Это свидетельствует о практической результативности и роли Форума как одного из инструментов развития Дальнего Востока, – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

На Форуме прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги.

Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков:

- «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится»,

- «Дальний Восток – новые вызовы и возможности»,

- «Общая ответственность в меняющемся мире»,

- «Молодежный ВЭФ».

Ключевое мероприятие VI Восточного экономического форума – пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В онлайн-формате в мероприятии участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

Видеоприветствия направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Модератором дискуссии выступил телеведущий ГТК «Телеканал «Россия» Сергей Брилев.

В ходе Форума состоялись такие мероприятия, как:

- 7 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Италия», «Россия – Китай», «Россия – Европа», «Россия – Индия», «Россия – Япония», «Россия – Республика Корея»;

- X Международная конференция АТЭС по высшему образованию;

- Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией;

-- Обсуждение Большого Евразийского партнерства;

- 17 мероприятий прошли на площадках «Пространства Доверия» в рамках Форума Креативного Бизнеса, Территории инноваций, Проекта «Здоровое общество» и Лаборатории «Инносоциум».

Молодежный ВЭФ

Впервые в деловой программе Форума отдельным треком был выделен «Молодежный ВЭФ». Всего было проведено 20 мероприятий. В сессиях приняли участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников «Большая перемена» и для студентов «Твой ход», лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций.

Участники 2–3 сентября посетили панельные сессии основной деловой программы ВЭФ-2021, а 4 сентября выступили в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ. В частности, обсуждались такие вопросы, как ценности молодых дальневосточников, существующие препятствия у юных предпринимателей, система образования, влияние социальных сетей, будущее финансового рынка, авторское право, привлечение инвестиций, вовлечение молодежи в развитие городской среды, профориентация, Большое Евразийское партнерство, молодежное сотрудничество с другими странами, адаптация туристической отрасли и другие вопросы.

Ксения Разуваева — руководитель «Росмолодёжи». Фото: Фонд "Росконгресс".

Участники

Очное участие в Форуме принял заместитель премьер-министра Казахстана Роман Васильевич Скляр. Впервые участвовали в Форуме министр нефтяной и газовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури и министр планирования, финансов и промышленности Мьянмы Шеин Вин.

Форум посетили дипломатические представители из 25 стран: Австрия, Аргентина, Вьетнам, Германия, Гренада, Индия, Индонезия, Италия, Йемен, Казахстан, Китай, Лаос, Малайзия, Мали, Мальта, Мьянма, Новая Зеландия, Республика Беларусь, Республика Корея, Таиланд, Финляндия, Чили, Швеция, ЮАР, Япония.

Участие в Форуме приняли специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, советник Президента РФ Антон Кобяков, помощник Президента РФ Максим Орешкин.

8 федеральных министров: Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр спорта Олег Матыцин, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр транспорта Виталий Савельев, Министр энергетики Николай Шульгинов. ВЭФ посетил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

По части представительства бизнес-структур в работе Форума приняли участие главы ведущих иностранных компаний и знаковые представители российского бизнеса.

Соглашения

На Форуме подписано более 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа – 9 с Китаем, 6 с Японией, 3 с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией.

Фото: Фонд "Росконгресс".

Культурная программа

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. На набережной бухты Аякс все 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также представили на выставке свои экспозиции три федеральных министерства: Министерство спорта России, Министерство промышленности и торговли России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На набережной бухты Аякс состоялась высадка сквера реликтовых растений Дальнего Востока. В числе участников высадки сквера – Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр спорта России Олег Матыцин, глава Владивостока Константин Шестаков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители органов федеральной и региональной власти.

Для гостей и участников Форума были открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло». Экспозиция состояла из четырех полотен, написанных такими художниками-пейзажистами, как Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрик Франс ван Линт. Представленные произведения входят в число наиболее значимых в собрании венецианской живописи.

Спортивная программа

Центральным спортивным событием ВЭФ-2021 стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина. Традиционный турнир прошел в новом формате – матчевой встрече юниорских сборных России и мира, которую составили победители и призеры первенства мира 2019 года из Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана. Победителем соревнований стала сборная России.

Во второй раз под эгидой ВЭФ прошел этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар. Турнир во Владивостоке открыл международный олимпийский сезон в этой дисциплине.

Также в рамках спортивной программы состоялся Чемпионат России по серфингу. Во Владивостоке определили лучших из лучших в России в дисциплинах «длинная доска» и SUP (доска с веслом).

Новинки ВЭФ

Форум креативного бизнеса

Сессии Форума Креативного Бизнеса прошли в рамках официальной деловой программы и в тематической зоне «Пространство доверия» на стенде Лаборатории «Инносоциум». Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум провел дискуссии на социально значимые темы, выездную гостиную Евразийского женского форума и вместе с Фондом президентских грантов один из дней полностью посвятил работе с НКО.

Некоторые панельные сессии, посвящённые как развитию креативного бизнеса в России, так и сегменту некоммерческих организаций, были проведены при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Фонда президентских грантов.

ВЭФ.Юниор

Секция объединила школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей. Организатором секции выступил Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент», который провел мероприятие в рамках проекта «Точка Юниор» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития «Иннопрактика».

В рамках деловой программы «ВЭФ.Юниор» прошли панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как развитие среднего профессионального образования; работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке; влияние новых культурных пространств на развитие регионов; экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.

Инвестируй в Россию

Впервые в истории мероприятий Фонда Росконгресс открылась новая площадка «Инвестируй в Россию», объединяющая инвестиционную повестку регионов России и их зарубежных партнеров. Пространство было создано Фондом Росконгресс и его дочерней структурой – Фондом РК-Инвестиции, выполняющей функции центра компетенций по сопровождению инвестиционных, деловых и ориентированных на экспорт проектов, принадлежащих партнерам Фонда Росконгресс.

Работа площадки на ВЭФ-2021 осуществлялась совместно с Российско-Китайским Деловым Советом (РКДС) под названием «Инвестируй в Россию на пространстве доверия РКДС». Это позволило выявить наиболее перспективные направления работы в рамках привлечения инвестиций в экономики двух стран и осуществить обмен релевантным опытом работы с КНР и странами АТР.

Фото: Фонд "Росконгресс".

Техно-гостиная ДВФУ

Техно-гостиная «Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука» впервые была организована Дальневосточным федеральным университетом совместно с Минобрнауки, Минвостокразвития, Агентством стратегических инициатив в рамках ВЭФ-2021 и Года науки и технологий. Она была создана с целью привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока.

Деловая программа содержала 5 треков: «Приоритет-2030», «Наука», «Образование», «Высокие технологии», «Новые территории». В общей сложности проведено 26 мероприятий.

Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства

В рамках Форума был дан старт Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства, организатором которой выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

Программа в 2021 году запускается в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке – в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях. Проект состоит из пяти основных блоков: обучение и акселерация проектов, система наставничества, создание клуба молодых предпринимателей, проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых предпринимателей, а также финансовая поддержка проектов. Программа выстраивается в комплексную траекторию развития: от изучения основ предпринимательской деятельности до поддержки в масштабировании и развитии бизнеса.

Сообщество Friends for Leadership

Во Владивосток приехали участники из более чем 20 стран АТР, которые были отобраны по итогам проведенного конкурса под эгидой ООН вместе с партнерами в лице Фонда Росконгресс, Информационного центра ООН в Москве, Офиса ООН-75, ТВ БРИКС и Центра международного продвижения, а также в рамках президентской программы «Новое поколение» Россотрудничества.

Молодые лидеры на Форуме представили свои проекты в сфере устойчивого развития до 2030 года, а также идеи, направленные на локальное посткризисное восстановление. В рамках работы на ВЭФ-2021 делегаты встретились с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, рассказав о своих инициативах, имеющих потенциал к масштабированию на территории Российской Федерации и в странах СНГ.

Молодые лидеры также выступили в роли спикеров основной деловой программы и программы молодежного дня.

Гостиная Губернаторов

В дни работы Форума на площадке Гостиной губернаторов состоялось более 60 встреч с участием глав Еврейской АО, Чукотского АО, Сахалинской области, Республики Якутия, заместителя губернатора ХМАО, делегации Японии, Индии, послы Индии, Мьянмы, Мальты, ЮАР и Финляндии, и др. Также прошли ряд деловых мероприятий, в числе которых: Заседание клуба губернаторов, посвящённое теме «Россия - страна возможностей»; Благотворительный онлайн-аукцион «Искусство против бед», направленный на адресную помощь художникам, пострадавшим от природных бедствий; Invest Cocktail «Инвестиции в новой реальности». Основная тема встречи — «Инвестиции в новой реальности». Ключевой спикер Invest Cocktail Дмитрий Брейтенбихер, глава BTБ Private Banking, модератор дискуссии Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia, вместе с гостями мероприятия обсудили состояние финансового рынка в условиях пандемии, настроения инвесторов, возможность рисков, актуальные инструменты инвестиций в период нестабильности и сформулировали прогнозы развития индустрии на ближайшее время.

Фото: Фонд "Росконгресс".

Roscongress Club

В рамках Форума традиционно продолжил свою работу Roscongress Club – особое закрытое пространство для общения представителей деловой, интеллектуальной и политической элиты. Одним из самых ярких событий клуба стал организованный совместно с медиахолдингом «Русская Медиагруппа» Public Talk на тему «Creative & Business. Креативная экология. Интересно и просто о целях устойчивого развития». Мероприятие объединило на своей площадке популярных звезд российской эстрады, признанных экспертов креативной индустрии, ведущих экологов, представителей шоу-бизнеса и известных блогеров, среди которых: управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, заслуженный артист Российской Федерации, российский певец и киноактёр Дима Билан, заместитель директора по экологическому просвещению и связям с общественностью Кроноцкого государственного заповедника Татьяна Гульбина, финалистка конкурса «Мисс Русское Радио» 2019, титул – «Мисс Экология» Дарья Щетинина.