Российский экологический оператор предложил отменить НДФЛ со сдачи всего вторсырья населением

Пока население неохотно сдает вторсырье. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Российский экологический оператор (РЭО) выступил за полную отмену налога на доходы физических лиц со сдачи всех видов вторичного сырья. В компании полагают, что это даст рабочие места и увеличит поступление налогов в бюджет, ведь чем больше будет собрано вторичных материальных ресурсов, тем больше из них можно будет произвести новой продукции, а значит, привлечь больше производств.

- Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы. Это позволит организовать прием отходов у населения, будет мотивировать население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, налоги. И мы будем наблюдать повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичный оборот, снижение количества отходов, направляемых на захоронение, — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В компании полагают, что если население начнет сдавать вторичное сырье и перестанет платить налог на доходы физических лиц, государство получит отчисления в виде других налогов, которые будут взиматься при дальнейшей утилизации этого вторичного сырья.

- От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов. Поэтому мы считаем, что торможение этой инициативы просто создает никому не нужные барьеры для развития бизнеса и для пополнения бюджета, — объясняет Денис Буцаев.

Проблема в том, что доходы с реализации вторичного сырья тяжело учитывать и администрировать. Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике выступил за отмену НДФЛ с продажи пластиковой и стеклянной тары. При этом макулатура уже выведена из таких платежей.

В РЭО считают, что законопроекты Минфина и сенаторов Совфеда нужно дополнить, потому что есть и другие виды вторичных ресурсов, которые может сдавать население и получать за это плату, например, та же алюминиевая банка. В этот список можно добавить деревянные изделия, электролом, шины, автомобильные аккумуляторы.

- До сих пор не были урегулированы формальные вопросы с вовлечением населения в процессы сбора и сдачи потребительских товаров, утративших свои полезные свойства, и получения вознаграждения от этого. Что в свою очередь создавало правовую коллизию, связанную с тем, что любой гражданин, который получил любой вид дохода от сдачи вторсырья, был обязан заплатить в бюджет налог с его реализации, - говорит директор Центра тарифного регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами университета имени Плеханова Андрей Епишов.

По его словам, отмена НДФЛ позволит более эффективно сформировать среду для раздельного сбора отходов за счет введения экономических стимулов для населения. Будет способствовать увеличению культуры населения при обращении с отходами потребления и сократит попадание и накопление мусора в окружающей среде.

По мнению руководителя лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Соднома Будатова, НДФЛ является барьером для развития системы сбора и заготовки вторичного сырья.

- Граждане и так неохотно сдают вторсырье, а им еще предлагают платить налог с его продажи. Пунктам приема вторсырья выгодно принимать все возможные виды вторсырья, гражданам удобно сдавать пластиковую тару, банки, электролом и в одном месте. Очевидно, граждане будут недоумевать, когда за один вид вторсырья нужно платить НДФЛ, а за другой нет. Кроме того, несправедливо создавать преференции одним видам бизнеса и обременения другим предпринимателям. Государство обязано создать равные условия для всего рынка вторичного сырья, - отметил Будатов.

В РЭО считают, что подготовленный Совфедом законопроект об отмене НДФЛ на сдачу бутылок решит проблемы установки фандоматов в торговых центрах. Начислять деньги со сдачи тары в фандоматы напрямую на счет человека нельзя, поскольку это налогооблагаемый доход. Поэтому фандоматы начисляют бонусные рубли на счета транспортных карт или отправляют деньги в благотворительные фонды. В РЭО поясняют, что возможность получать деньги за сдачу вторсырья - это неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла. В то же время в РЭО считают, что сбор вторсырья не должен ограничиваться одними фандоматами. Речь должна идти и о других способах приема вторичного сырья от граждан. Во многих городах существуют целые системы пунктов приема вторсырья, где принимаются и шины, и электроника, большое количество самых разнообразных отходов.