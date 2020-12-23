Почем макулатура для народа: как я пыталась заработать на сдаче вторсырья

Как заработать на макулатуре, стеклотаре и консервных банках. Фото: Олег УКЛАДОВ

У контейнеров с мусором в очередной раз наблюдаю интересную картину. Наши дворники из Средней Азии аккуратно выбирают оттуда весь картон, перевязывают, складывают на тележку и куда-то увозят.

- Раньше все макулатуру сдавали, а теперь только таджики, - со вздохом прокомментировал это проходящий мимо пожилой мужчина.

А и в самом деле, хорошая же была традиция. Дома как раз коробки скопились — давно собиралась их выкинуть. А может, взять пример с таджиков и попробовать на них заработать?

ЗА ДЕНЬГИ: СОБЕРИТЕ ТОННУ — САМИ ПРИЕДЕМ

Оказывается, прием макулатуры нынче — довольно распространенный бизнес. Поисковик немедленно выдал мне несколько десятков предложений из серии «сдать макулатуру дорого». За вашими газетами, картоном, старыми архивами и ставшей не нужной библиотекой даже приехать готовы. Единственная маленькая деталь — желательно, чтобы у вас этого добра было не меньше тонны. Или хотя бы - от 300 кг. Иначе, как объяснили по телефону, нерентабельно — ни им, ни мне.

Небольшими партиями макулатуру тоже покупают. Но уже без визита на дом. И на всю огромную Москву таких пунктов обнаружилось меньше, чем пальцев одной руки.

- Привозите любой объем, хоть полкило, - сказали в ближайшем. - Только вы цены знаете?

Цена за газеты — 2 рубля за килограмм, за картон — 4 рубля. Даже если я обойду соседей и соберу всю рекламную макулатуру, которая лежит в подъезде около почтовых ящиков, не то что не заработаю — на бензин больше потрачу, пункт-то не на соседней улице.

Пожалуй, картонки я пожертвую таджикам. Но у меня ж еще бутылки и пластик есть. Или бессмысленное это дело?

- Финансовый интерес от разовых сдач любого вида отходов мало интересен для человека хоть с какой зарплатой, - проясняет мне ситуацию зампредседателя Комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России», член Экспертного совета при Комитете по экономической политике, промышленности Госдумы Наталья Беляева. - Даже при цене на алюминий, например, от 45 до 95 рублей за кг, доход в 0,5-1 рубль за банку из-под напитка (15 гр.) вряд ли кого впечатлит. Системно же получать доход от такой деятельности могут себе позволить бомжи или, например, дворники, которые и так каждый день посещают контейнерную площадку.

- Стоимость любого вторсырья относительно невысока и в последние годы только падает, - подтверждает координатор проектов экологической общественной организации Движение ЭКА Мария Малороссиянова. - Обычные горожане чаще всего сдают его бесплатно. В один только московский экоцентр «Собиратор» поступает более ста тонн ежемесячно.

Корреспондент «КП» решила выяснить, можно ли заработать на вторсырье. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БЕСПЛАТНО: МАГАЗИНЫ ПОМОГУТ

Даже не представляла, что среди моих друзей и коллег столько энтузиастов. За день мне накидали с десяток схем, кто куда сдает всякую всячину — от упаковок от яиц (это картон, но зачастую его надо складывать в отдельный контейнер) до банального пластика. И еще надавали телефонов и координат волонтеров и «опытных товарищей», которые объяснят, как и что надо делать, если я вдруг не разберусь.

- Эта тема сейчас особенно часто всплывает среди 30 - 35- летних, - пишет бывшая однокурсница из Питера. - Много лет сдаю пластик и стекло в собиралки у «Ашана». Заезжаю по дороге с дачи. Лампочки и батарейки собираю в пакетик, который висит в прихожей, а потом отвожу в ИКЕА. Теперь еще и в Леруа Мерлен лампочки принимают - и светодиодные, и галогенные.

В Москве, как выяснилось, проще всего сдать свои банки-бутылки в Северном и Центральном округах. Там уже несколько лет работает сеть пунктов приема вторсырья с отдельными окошечками для макулатуры, пластика, стекла и т.п. (это не синенькие контейнеры для вторсырья в каждом московском дворе, куда все это кидается вместе). Только у меня нашелся с десяток знакомых, которые ими ударно пользуются — относят туда что-нибудь по дороге в магазин или в качестве вечерней прогулки.

У меня в Западном округе прямо-таки рядом с домом такого счастья не оказалось. Но, как выяснилось, в радиусе минут 10 пешком можно сдать: батарейки (это вообще чуть ли не на каждом углу - во всех «Вкусвиллах», которые сейчас есть почти в каждом квартале, да и в большинстве крупных торговых сетей), лампочки, старые сотовые телефоны, капсулы от кофе и даже пришедшие в негодность одежду и обувь (см. «Куда что можно отнести бесплатно»).

Куда что проще всего отнести бесплатно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

Разбогатеть я не разбогатела. Но за полдня очистила квартиру от кучи всякого хлама, накопившегося за время коронавирусной удаленки. При этом специально никуда не ездила, все в рамках пешей прогулки — не многим дальше, чем до мусорного контейнера.

Что делают из нашего мусора.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А куда это все идет?

Иногда в сборе своей тары через торговые сети и пункты приема участвуют сами производители. Так гражданам понятнее — очевидно, что сданная бутылка поедет куда надо, а не на ближайшую свалку.

- Более 85% собранного в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» (около 10 000 контейнеров по стране) алюминия и более 50% стеклобоя направляется поставщикам нашей упаковки - на алюминиевые и стекольные заводы, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью и устойчивому развитию «Балтики» Наталья Ржевская. - По их данным, в поставляемых нам алюминиевых банках и стеклянных бутылках содержится до 30% вторичных материалов. Остальной объем идет на производство стройматериалов (стеклобой), запчастей (алюминий).

У «Балтики» в том числе есть фандоматы (они обеспечивают автоматический прием и учет тары) для бутылок в нескольких «Вкусвиллах» - в Москве и Питере. Похожий проект — у компании Unilever совместно с X5 Retail Group: в магазинах «Перекресток» и «Карусель» поставили фандоматы для пластиковых бутылок и флаконом из-под бытовой химии.

В остальных случаях остается надеяться на волонтеров, которые достаточно активно проверяют пункты бесплатного приема всякой всячины (кому интересно, по Москве и области результаты проверок и на какие заводы что откуда реально уезжает, можно посмотреть здесь).

Что почем можно сдать. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

recyclemap.ru - здесь можно посмотреть, где что сдать бесплатно поблизости от вашего дома (вводите город и адрес - и видите все на карте), карта постоянно обновляется волонтерами, по каждому пункту есть небольшой отчет — в том числе, на какой завод с него все уезжает.

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