Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» напротив Кремля

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс купил контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рвут на себе волосы сторонники теории заговора, горькими слезами плачут антиглобалисты, бьются в истерике антипрививочники. Подобрался, змей! Вплотную подобрался к своей заветной цели - самому сердцу России! Вскакивают в холодном поту посреди ночи конспирологи от кошмарного сновидения: сидит, злодей, на балкончике, нацепил очечки от Бриони ценой в годовую пенсию ветерана труда да разливает чай по золотому сервизу своим гостям богомерзким. А гости-то все как на подбор соратники по Тайному Мировому Правительству: тут и Сорос, и Рокфеллер, и сам барон Ротшильд пожаловал. Ухмыляются, попивают чаек да косятся жадными глазищами на златоглавые башни со звездами - последний оплот сил добра в битве с ненасытным Золотым Миллиардом...

О чем это мы? Ах, да: американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс купил контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Ну купил и купил, с ним подобные вещи регулярно случаются. На то он и инвестор. Тем более что Four Seasons – это вам не хостелы какие-нибудь, а сеть из 118 люксовых отелей в 47 странах. Для одного из богатейших людей планеты - самое то. К тому же Гейтс через свой фонд уже владел почти половиной акций Four Seasons, а сейчас просто докинул $2,2 млрд – и увеличил свою долю до 71,25%.

Казалось бы, при чем тут башни со звездами? А вот при чем. Шут с ними, со 116-ю отелями в 46 странах. Для нас главное, что в сеть Four Seasons входят две гостиницы в России. Одна – Lion Palace в Санкт-Петербурге, на Адмиралтейском проспекте, прямо напротив Исаакиевского собора. И вторая – легендарная гостиница «Москва» на Охотном ряду, прямо между Госдумой и Кремлем. Получается, теперь она тоже принадлежит Биллу Гейтсу.

Сторонники теорий заговора и их товарищи обязательно углядят в этом особый подтекст (см. первый абзац). Напомним, до сих пор многие умы будоражит версия, будто пандемию коронавируса запустил именно Билл Гейтс, дабы подуменьшить население Земли и заодно заработать на вакцинации. Но Россия держится стойко, бьет коронавирус своим Спутником, не закупает вакцины западные, не набивает карманы заморских олигархов. Вот и завладел Билл Гейтс «стратегическим объектом» посреди Москвы в надежде, что оттуда будет проще продвигать свои идеи. Глядишь, еще и вышку 5G на крыше гостиницы поставит, чтобы слуг нашего народа облучать, мысли антироссийские им в голову закладывать.

Легендарная гостиница «Москва» на Охотном ряду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А рационально мыслящие люди, наоборот, могут найти здесь повод для осторожного оптимизма. Гейтс - он, может, и не самый приятный человек в представлении многих обывателей, но толк в инвестициях он знает. И уж если вкладывает во что-то миллиарды долларов, то явно видит в этом выгоду. Как известно, отельный бизнес в пандемию со всеми ее ограничениями и закрытыми границами - не самое прибыльное дело (если речь не про Сочи). Похоже, Билл Гейтс ставит на то, что конец пандемии не за горами и отели снова начнут приносить хороший доход.

P.S.: Выходит, все же известно ему о пандемии что-то такое, чего не знаем мы, простые смертные. Может, не так уж и заблуждаются господа конспирологи...