Билл Гейтс рассказал о разводе с женой: «На вечеринки с подростками я не ходил»

Брак миллиардера продержался 27 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Билл Гейтс впервые откровенно прокомментировал развод теперь уже бывшей женой Мелиндой, с которой он прожил 27 лет. Один из богатейших людей планеты выразил сожаление, что в свое время связался с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном — именно эта дружба разрушила его отношения с Мелиндой.

- Разрыв с женой новая печальная веха для меня, - признался основатель Microsoft в интервью журналисту CNN. - Но мы продолжим вместе работать в нашем общем благотворительном фонде. Мелинда особенно настаивала на этом.

Кстати, у Мелинды Гейтс есть неплохая подстраховка на случай, если уживаться в одном офисе с бывшим мужем будет тяжело. Если она уйдет из благотворительного фонда в течение ближайших двух лет, получит круглую сумму в качестве компенсации — чтобы организовать собственную контору. Тем более, что интересы бывших супругов в добрых делах давно не совпадают: Билл охотнее спонсирует инициативы в области экологии и зеленой энергетики, а Мелинда с готовностью раздает деньги борцам за права женщин.

Гейтс косвенно подтвердил предположения светских хроникеров, что одной из главных размолвок между ним и экс-супругой стала его дружба с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. Тот любил закатывать громкие вечеринки, куда приглашал не только звездных друзей: политиков, бизнесменов, актеров, но и несовершеннолетних девушек, с которыми поступали не самым, мягко говоря, джентльменским образом. Якобы на такие вечеринки захаживал и основатель Microsoft. Правда, сам он утверждает, что от этой обители разврата держался подальше.

- У нас было несколько совместных ужинов, я надеялся использовать его связи, чтобы собрать деньги для международной программы по здравоохранению, - говорит Гейтс. - Но когда я понял, что этого не случится, всякое общение прекратилось. С моей стороны было большой ошибкой довериться такому человеку.

Сожалеет — по крайней мере на словах — некогда богатейший человек мира и о том, что сам он назвал «токсичной атмосферой», царившей в его компании. Речь о посыпавшихся пару лет назад обвинениях в домогательствах — иногда 20-летней давности. Не обошли они стороной и самого Гейтса, который несколько раз пытался пригласить кого-то из подчиненных на ужин.