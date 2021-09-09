«Единая Россия» обратилась к народу

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева, Анна Кузнецова и Денис Проценко - говорят не заученные тексты, написанные политтехнологами, а отражают собственные взгляды

ЗАДАЧА - СОЗИДАТЬ

В первую очередь бросается в глаза, что все - Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева, Анна Кузнецова и Денис Проценко - говорят не заученные тексты, написанные политтехнологами, а отражают собственные взгляды, основанные на личном опыте. Каждый по своей теме. Министр обороны — про армию, Министр иностранных дел — про дипломатию, главврач больницы — о медицине. И все они не дают несбыточных обещаний, как это бывает у кандидатов, которые любой ценой рвутся в Думу. А то, что как минимум, двое из героев — Сергей Шойгу и Сергей Лавров — долгие годы показывают себя как настоящие профессионалы своего дела, гарантирует, что они слов на ветер не бросают. За это их и уважают россияне.

Стоит отметить, что вся «пятерка» в своих словах выдерживают четкую созидательную позицию — говорят только о конкретных делах и не льют воду, обещая избирателю золотые горы и рай на земле после выборов. Они уверенно ставят задачи, которые обязуются выполнить. При этом с экранов они обращаются к зрителю: «мы это сделаем для всех нас», «мы все вместе обязательно этого добьемся», «у нас с вами по-другому быть не может». А также, что немаловажно, нет ни слова агрессии по отношению к представителям других партий.

ОППОЗИЦИЯ БРОСАЕТСЯ СЛОВАМИ

Что касается роликов других партий, которые выдвигаются в Думу, то во многих из них слышится откровенная демагогия: «Надо повысить», «надо отменить», «списать долги за ЖКХ». Правда, как это сделать и откуда взять на это деньги никто не говорит. Как, например, за обещанием давать «каждый месяц каждой семье десять тысяч рублей». При этом у них нет даже попытки привязать свои обещания к реальной ситуации в стране и объяснить, как добиться того, о чем они говорят.

Режет слух и откровенная агрессия и негативная повестка: «В стране кризис, становится все меньше свободы», «власть забыла про людей». Складывается ощущение, что вся жизнь окрашена исключительно в мрачные тона и всё будет плохо и дальше. Да и свои лозунги оппозиция за последние 25 лет не поменяла: «власть народу», «за честное государство». При этом ничего существенного за это время не сделала.