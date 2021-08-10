Шойгу, Лавров и Карелин открыли Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России»

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В Москве накануне выборов в Госдуму открылся Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России». Его возглавил трехкратный олимпийский чемпион, герой России, сенатор Александр Карелин. В штаб вошли известные врачи, педагоги, спортсмены, ученые, народные артисты, предприниматели, лидеры общественного мнения и эксперты в различных сферах. Они представляют более 30 крупнейших некоммерческих организаций России, в том числе Общественный народный фронт, движения «Мы вместе», «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», Благотворительный фонд «Память поколений», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и многие другие.

Во время церемонии открытия Александр Карелин подчеркнул: одна из задач федерального штаба общественной поддержки - помочь «Единой России» собрать предложения жителей страны для народной программы партии.

- Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии, - рассказал Карелин.

Министр обороны, член Бюро Высшего совета «Единой России» Серей Шойгу напомнил, что большинство национальных проектов, реализующихся сейчас в стране, составлены из инициатив единороссов. Поэтому на партии лежит большая ответственность – необходимо воплощать в жизнь новые идеи, которые изменят жизнь страны к лучшему.

- Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать, - считает Сергей Шойгу. - Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Единой России». Это огромная, важная и кропотливая работа.

Глава МИДа Сергей Лавров отметил важную роль «Единой России» во внешнеполитическом курсе нашей страны. Международная политика, которую определяет президент России, строится на принципах защиты интересов граждан, их безопасности и росте благосостояния.

- Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполитического курса, - подчеркнул министр иностранных дел.

Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» станет площадкой для диалога с людьми, местом, где каждый может высказать свои идеи, убеждена руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Сопредседатель Общественного народного фронта рассказала, какие предложения по реформе отечественного образования поступают от жителей регионов. Люди хотят, чтобы их детей учили грамотные специалисты, чтобы школы стали современными, а знания были качественными и отвечали требованиям времени.

- «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей, - говорит Елена Шмелева.

Глава центра «Сириус» предупредила, что отечественную систему образования ждет масштабная реновация. Современные школы будут не просто учебным заведением, где дети сидят за партой: они станут местом, где ребята смогут заниматься наукой, искусством, культурой, спортом.

Отечественное здравоохранение также нуждается в переменах. Главный врач «Городской клинической больницы № 40» в Коммунарке Денис Проценко считает, что только диалог с медработниками из регионов, особенно из сельских районов, поможет оздоровить российскую медицину. Их предложения лягут в основу народной программы «Единой России».

- Выполнить перезагрузку не может один человек. Это не делается по какому-то единоличному управленческому решению сверху. Есть понимание, что нам предстоит. Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами сестрами, фельдшерами, то есть с теми, кто работает на земле, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы, - рассказал Проценко. - Собственно, при разговоре, эту задачу передо мной ставил наш Президент - система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент.

На церемонии открытия были вручены первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки «Единой России». Их обладателями стали легендарный хирург Лео Бокерия, глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, руководитель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, режиссер Карен Шахназаров, руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Помимо федерального штаба по всей стране открылись региональные штабы общественной поддержки «Единой России». Они появились почти во всех российских регионах. В них вошли представители общественных движений, профсоюзов, ветеранских и молодежных организаций, инвалидов и многодетных семей. Региональные штабы собирают предложения в народную программу партии: для этого они проводят встречи с экспертами и организовывают прием граждан.

Напомним, окончательная программа «Единой России» будет принята в августе, после того, как на встречах в регионах будут собраны и учтены мнения избирателей. Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября. В первую пятерку федерального списка «Единой России», представленного президентом РФ Владимиром Путиным 19 июня на XX-м съезде партии, вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.