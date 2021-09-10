От телефонных мошенников до работодателей: Россияне признались, кто их обманывал

Вопрос дня: А вас когда-нибудь обманывали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет», фермер:

- Бывало, фермерам утверждали кредиты, субсидии, а потом говорили, что не могут дать полную сумму. Кто-то разорялся, кто-то прекращал деятельность. Один мой товарищ-фермер покончил с собой, когда не смог расплатиться с долгами.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- Меня пытались обмануть телефонные мошенники. В первый раз я испугалась. Во второй раз насторожилась. В третий раз отнеслась спокойно. Мой принцип: не всякому обещанию надо верить. Главный обман был, когда нам обещали, что к 2000 году мы будем жить при коммунизме и в отдельных квартирах.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- У меня были ситуации и с деньгами, и с обязательствами, которые у вроде бы ответственных людей были передо мной. Они их не выполнили. Было тяжело - после всего пришлось доказывать, что ты не двугорбый верблюд. Было сложно. И на слово не доверяю теперь никому: только контракт, только бумажные документы с печатями и подписями. Это было связано с работой - и со сборной, и с клубом.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший художник-график Гознака:

- Случалось, что работу, которую выполнил, не оплачивали. Сегодня я говорю: половину денег вперед, и потом работаем. И когда тебе встречается очередной «человек с чистыми помыслами», то нередко понимаешь, что взгляд-то у него дырявый и на него не надо вестись.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- В кино было меньше обмана, а в театре обман присутствовал. Обещания дружбы и помощи давались, а в итоге все происходило наоборот. Я на этом обжигалась - доверяла людям. В политике такие вещи бывают тоже. Когда с чиновниками ты договариваешься, они говорят: да, конечно, это важно и нужно, а потом выясняется прямо противоположное. В Питере памятник Ленину на Московском вокзале власть пообещала не трогать, но как только ушли пикеты, в ту же ночь его сняли.