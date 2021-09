Шнобелевские премии 2021: секс от насморка, противоударные бороды, кошачьи концерты и ожирение взяточников

Сопливые носы жаждут оргазма, как уверяют новоявленные лауреаты Шнобелевской премии.

Названы лауреаты Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) 2021 года. Их объявил «комитет по Шнобелевским премиям» - сотрудники юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований), который и учредил веселую награду еще в 1991 году. В связи с пандемией торжественная – ежегодная церемония чествования лауреатов, прошла 9 сентября 2021 года в 31-й раз. Прошла онлайн, как и в прошлом году. В интернете была организована трансляция.

В связи с пандемией традиционную эмблему церемонии изменили: надели на мыслителя маску.

Нынешние лауреаты по всем параметрам, что называется, соответствовали основополагающему принципу Шнобелевской премии: их исследования или деятельность должны «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

МЕДИЦИНА

Сопли? Срочно займитесь сексом

Премии в области медицины удостоены Олкей Джем Булут, Дэйр Оладокун, Буркард Липперт и Ральф Хоэнбергер – британские ученые из и их коллеги из Германии и Турции. Посредством экспериментов они продемонстрировали: секс, особенно с оргазмом, избавляет от заложенности носа ничуть не хуже, чем какие-нибудь «капли от насморка» из аптеки. Ученые сравнивали действие одного и другого. Не нашли никакой разницы.

По словам исследователей, секс освобождает нос от соплей примерно на 60 минут. Чтобы продлить действие «терапии», секс надо повторить.

Заняться экспериментами нынешних лауреатов надоумил коллеги, которые еще в позапрошлом веке обнаружили, что нос и половые органы связаны неким таинственным образом.

ПРЕМИЯ МИРА

Часто бьют по лицу? Отрастите бороду – не так больно будет

Итан Бесерису, Стивен Налуэй и Дэвид Кэрриер выдвинули гипотезу, согласно которой густая борода – окладистая, как ее иной раз называют, смягчает удары по подбородку, тем самым предохраняя лицо от травм, а мозг - от сотрясений. Экспериментальная проверка продемонстрировала: так оно и есть. Шнобелевский комитет посчитал, что исследование защитной роли бороды заслуживает премии мира.

В экспериментах вместо заросших волосами подбородков исследователи использовали полимерные модели, покрытые овчиной – её волосяные фолликулы по густоте и размеру весьма близки к человеческим. Модели размещали на наковальне. Удары по ним наносил падающий сверху груз.

Модели имитировали три вида подбородков - бритые, стриженные и основательно бородатые. Каждый получал по 20 ударов разной силы.

Итог: последние «держали удар» лучше всех. Окладистая борода «поглощала» примерно на 37 процентов больше энергии, чем стриженная. Не говоря уж о бритой.

И самое главное: 45 процентов бородатых подбородков оставались целыми даже после очень сильных ударов, которые раскалывали бритые и стриженные подбородки.

БИОЛОГИЯ

Вы слыхали как поют коты?

Сюзанна Шётц проделала колоссальную «фонетичскую» работу. А именно прослушала, записала и попыталась разобраться в многочисленных звуках, которые издают коты и кошки. В результате шведской исследовательнице досталась премия в области биологии за «анализ вариаций мурлыканья, чириканья, болтовни, трелей, твидлинга, бормотания, мяуканья, стонов, писка, шипения, воя, рычания и других способов общения кошки с человеком».

Кстати, мурзики и барсики и в самом деле способны на разнообразное общение. И лучше всего они реагируют не на банальные «кис-кис-кис», а на так называемые кошачьи улыбки. Охотно идут на контакт, активно демонстрируют свое расположение. В том числе и звуками.

А когда кошкам что-то нужно, они начинают по-особому «петь» - добавляют в мурлыканье звуки высокой частоты - от 220 до 520 Гц.

Собравшимся на торжественной церемонии, Сюзанна лично продемонстрировала некоторые результаты своего исследования – мяукала особенным образом.

ЭКОНОМИКА

Худейте, коррупционеры!

Павло Блаватский удостоен премии по экономике «за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим показателем коррупции в этой стране».

Свое открытие французский ученый из бизнес-школы Монпелье (Montpellier Business School) сделал, на основе подробнейшего исследования, в котором ему помогли коллеги из Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании. В 2017 году они собрали 299 портретов тогдашних членов кабинетов министров всех бывших 15 республик СССР. Посредством специального алгоритма определили индекс массы тела этих людей. И вычислили средний для того или иного кабинета.

Оказалось: чем индекс массы тела больше, тем выше уровень коррупции в стране. Иными словами, чем толще члены правительства, тем больше взяточников в управляемом ими государстве. О чем новоявленный Шнобелевский лауреат сообщил в научной статье под названием Obesity of politicians and corruption in post-Soviet countries (Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах)

Вывод, который он сделал: физический облик политиков и руководителей, конкретно то, насколько они упитанные, весьма надежно указывает на уровень коррупции в той или иной стране или в какой-нибудь отдельно взятой е области. Этот, с позволения сказать, индикатор можно использовать, когда другие данные недоступны.

Сведения об коррупции в той или иной стране Блаватский черпал из данных, которые публиковал Всемирный банк и другие организации (Transparency International Corruption Perceptions Index, World Bank worldwide governance indicator Control of Corruption, Index of Public Integrity).

ЭКОЛОГИЯ

Заплеванные жвачкой

Шнобелевской премией по экологии была оценена работа ученых из Испании и Ирана - Лейлы Сатари, Альбы Гильен, Анжелы Видаль-Верду и Мануэля Поркара, опубликованная в журнале Nature. Они, кстати, все приняли участие в церемонии. И были отмечены «за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в выплюнутой жевательной резинке, прилипшей к тротуарам в разных странах».

Бактериям хорошо живется в жевачке.

Всего обнаружено 427 видов бактерий. Разнообразнее всего они представлены в жвачках, выплюнутых во Франции и в Греции – по 15 видов из 20 наиболее распространенных.

ХИМИЯ

Это фильм плохо пахнет

Премия в области химии присуждена Йоргу Викеру, Николасу Краутеру, Беттине Дерстрофф, Кристофу Стеннеру, Эфстратиосу Бурцукидису, Ахиму Эдтбауэру, Йохену Вульфу, Томасу Клюпфелю, Стефану Крамеру и Джонатану Уильямсу – ученым из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии «за химический анализ воздуха в кинотеатрах для проверки, в самом ли деле запахи, производимые зрителями, указывают на сцены насилия, секса, антиобщественного поведения, употребления наркотиков и нецензурную лексику в демонстрируемом фильме».

Проще говоря, авторы концептуального исследования, как они его назвали, предположили, о потом, что люди, испытывая эмоции, начинают как-то по-особенному пахнуть, выделяя те или иные летучие вещества. Более того, ученые предполагали выяснить, можно ли, анализируя количество и состав подобных веществ, определить категорию фильма – то ли он «18+», то ли и дети могли бы посмотреть. Иными словами, если в кинозале плохо пахнет, образно выражаясь, - насилием, наркотиками, грубым сексом и прочими нехорошими излишествами, то такой фильм только для взрослых. «Нюхачи» до конца пока не разобрались. Но само исследование было признано достойным Шнобелевской премии.

ФИЗИКА

Пешеходы проходят мимо

Члены Шнобелевского комитета присудили премию по физике ученым из Голландии, Италии и Тйваня -

Алессандро Корбетте, Джасперу Мизену, Чунг-мин Ли, Роберто Бенци и Федерико Тоски за «проведение экспериментов, направленных на изучение того, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами»

Моделирование, основанное на уравнениях газовой динамики, описывающих поведение отдельных молекул, позволило сделать глубокомысленный вывод: пешеходы, в отличии от них, видят друг друга и в каждый отдельный момент времени взаимодействуют между собой.

К взаимодействию пешеходов, спешащих по своим делам, ученые подоши с математической точки зрения.

КИНЕТИКА

Пешеходы не проходят мимо

Хисаси Мураками, Клаудио Фелисиани, Юта Нишияма и Кацухиро Нишинари - ученые из Италии, Японии и Швейцарии - провели исследование с целью, прямо противоположной той, которую преследовали их коллеги-лауреаты. А именно изучили «почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами».

Не трудно догадаться: столкновения происходят от того, что пешеходы не обращают внимания друг на друга.

Как правило, люди прокладывают себе путь в толпе, пытаясь предугадать, где будут находиться окружающие в следующий момент времени. Всё портят халатные участники движения, например те, которые задумались или уткнулись в телефоны. Они-то и становятся виновниками тесных контактов.

ЭНТОМОЛОГИЯ

Не жить тараканам под водой

Джон Малреннан - младший, Роджер Гротхаус, Чарльз Хаммонд и Джей Ламдин предложили «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках». Чем новаторы так рассмешили сотрудников юмористического журнала Annals of Improbable Research, организовавших раздачу Шнобелевских премий? Скорее всего самим фактом существования тараканов-подводников. А метод борьбы с ними и в самом деле неплох: разработанная лауреатами аэрозоль на основе дихлорофоса уничтожала 97 процентов «подводников». Переживших химическую атаку, включая яйца и личинки добивал инсектицид пропоксур.

После обработки подводную лодку следовало проветрить.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Носороги летают вверх ногами

Робин Рэдклифф, Марк Джаго, Питер Моркель, Эстель Моркель, Пьер дю През, Пит Бейтелл, Биргит Коттинг, Баккер Мануэль, Ян Хендрик дю През, Мишель Миллер, Джулия Фелиппе, Стивен Пэрри и Робин Глид – группа экспериментаторов из Намибии, Южной Африки, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Великобритании и США – проверили: безопаснее всего перевозить носорогов по воздуху вверх ногами. Выглядит смешно. И для носорогов не слишком любезно. Но оказывается им так лучше – меньше вред организму, чем при традиционном способе транспортировки лежа на боку. Ученые проверили 12 раз.