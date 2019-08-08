Ученые раскрыли тайну мурлыкания: 8 августа в мире отмечают день кошек

Разнообразные «мур-мур-мур» и «фыр-фыр-фыр» заинтересовали группу британских психологов под руководством доктора Карен Маккомб (Dr Karen McComb) из Университета Сассекса (University of Sussex). Повод начать исследования дал кот Карен по кличке Пепо.

- Меня заинтересовало, почему он иногда мурлыкает очень раздражающе, - объясняет исследовательница. - Особенно по утрам, когда приходит меня будить. Не реагировать на эти звуки просто невозможно.

Мурлыкая с разной частотой, кошки манипулируют своими хозяевами.

Женщина набрала добровольцев - 10 владельцев кошек. Попросила записывать звуки, которые издают их любимцы в разное время суток, когда сыты и когда голодны. Проанализировала то, как они мурлыкают. И обнаружила: кошка, требуя внимание хозяина, добавляет в урчание высокие частоты.

Средняя частота мурлыканья 27 герц - то есть, 27 "мурков" в секунду. А требовательное обращение сопровождается встроенными высокочастотными звуками от 220 до 520 Гц. Чем выше частота, тем больше кошке чего-нибудь надо. Например, поесть или сходить в туалет. Или чтобы погладили. Или поиграли.

Карен не успокоилась на достигнутом. И прокрутила записи еще 50 добровольцам. Те отличили требовательное мурлыканье от обычного. И подтвердили, что первое действительно раздражает и вынуждает проявить внимание.

Справа - обычное мурлыканье, слева - с добавлением требовательных ноток высокой частоты.

О результатах своего исследования ученые рассказали не где-нибудь в курилке - опубликовали в авторитетном научном журнале Current Biology. И предположили, что кошки, усиливая высокие тона, сознательно воздействуют на природные инстинкты людей. Конкретно «давят» на нашу врожденную потребность заботиться о потомстве, которое, как известно, верещит на высоких частотах.

Карен поясняет: издавая призывные звуки, кошки уподобляются младенцам, которые тоже добавляют в свои крики наиболее раздражающие частоты в диапазоне от 300 до 600 Гц.

Кстати, «ВЧ-оружием» наиболее эффективно пользуются кошки и коты, которые живут с одинокими хозяйками

СПАРАВКА «КОМСОМОЛКИ».

Ну, за котов!

8 августа признано Международным днем кота. Или кошек. Праздник — неофициальный. Но отмечают его по всему миру с 2002 года по инициативе Международного фонда Animal Welfare. В этот день хозяева особенно ласковы со своими питомцами.