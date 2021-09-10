В Мексике разыгрывают в лотерею виллу, принадлежавшую наркобарону

Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Коротышка». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последним пристанищем на воле известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу «Коротышка» стал особняк с белым фасадом в Кульякане, столице мексиканского штата Синалоа.

Во время полицейского штурма Гусман вместе со своей подружкой бежал из этого дома по тайному подземному ходу. Но его все равно поймали и экстрадировали в США.

Американцы давно пытались поймать одного из самых крупных наркобаронов современности, накопив на него немало компромата. Гусмана посадили за распространение и незаконное хранение наркотиков и оружия, а также за отмывание денег. Свидетели на суде среди прочего рассказали, как однажды он приказал заживо похоронить человека.

Дом Гусмана простаивал с 2014 года. Он находится на балансе местных властей, которые оценили его в $190 тысяч и выставили на продажу. Но за все эти годы никто не изъявил желания приобрести недвижимость с такой историей.

В итоге чиновники решили пойти другим путем и разыграть дом в лотерею. Любой желающий может приобрести билет стоимостью в $12 и получить шанс выиграть в качестве главного приза виллу Коротышки.

На рекламу в мэрии не скупятся и в превосходных тонах рассказывают о достоинствах жилища общей площадью более 400 кв.м. В нем, как сообщается в объявлениях, множество спальных и ванных комнат, гараж, так и незамурованный туннель, и несколько гигантских джакузи.

Розыгрыш приурочили ко Дню независимости Мексики, который отмечается 15 сентября, передает Der Spigel.

Выиграть можно не только этот, а еще и другие дома. Их конфисковали у чиновников, попавшихся на коррупции. Всего представлено 22 объекта недвижимости на общую сумму более $12 млн.

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