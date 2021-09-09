Самый дорогой особняк в США уйдет с молотка за долги девелопера

В Калифорнии продают особняк на 500 миллионов долларов. Фото: Google Earth

Мегаособняк, известный в США под названием The One, выставлен на продажу после того, как его владелец и застройщик Нил Ниами объявил о финансовой несостоятельности.

Стоимость дома составляет полмиллиарда долларов, а долги Ниами, из-за которых поместье передано во внешнее управление – $165 миллионов.

The One построен в Лос-Анджелесе и занимает площадь почти в 10 тысяч квадратных метров. В нем имеется 9 спален, площадь главной из которых составляет 370 квадратных метров, целый ряд кухонь, собственный ночной клуб, тренажерный зал, боулинг и театр на 50 мест. Кроме этого особняк оборудован подземным гаражом с вращающимися платформами, способный вместить полсотни автомобилей.

Все двери в доме снабжены электроприводами, а в число водных объектов особняка входят не только бассейны и джакузи в самом доме, но и ров вокруг него.

После завершения строительства в 2017 году The One был выставлен на продажу за $500 миллионов. Для поддержки продажи была проведена целая рекламная кампания, включающая видео-тур по дому. Однако покупателя на современный дворец так и не нашлось.

Строительство особняка, а также реклама, за которую надо было платить в течение нескольких лет, привели к тому, что сам Нил Ниами и связанная с ним компания LLC Crestlloyd задолжали более $165 миллионов, включая неуплаченные налоги сумму около $1 миллиона.

Несмотря на то, что премиальный сегмент рынка недвижимости Лос-Анджелеса постепенно приходит в себя после пандемии, риэлторы убеждены, что получить за The One его реальную стоимость в данное время невозможно. Впрочем, для самого Ниами это вряд ли станет сюрпризом: в прошлом году дом в Западном Голливуде, за который он хотел выручить $100 миллионов, пришлось отдать всего за $38 миллионов одному из кредиторов.