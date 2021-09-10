Американские ученые: Россию и Америку помирят мамонты

Российские и американские ученые, возможно, будут клонировать мамонтов. Фото: Shutterstock

Ученый-генетик из медицинской школы Гарварда Джордж Черч сообщил о создании уникальной методики выведения животных, близких к мамонтам ледникового периода. И для проведения полномасштабного эксперимента в природных условиях понадобится сотрудничество России и Соединенных Штатов. Об этом рассказало авторитетное американское издание Foreign Policy.

По заявлению Черча, воссоздать колонию вымерших животных в условиях Арктики можно будет в течение ближайших 20 лет, исключительно при условии партнерства России и США в вопросах климатических изменений.

Ученый надеется, что успех его изысканий поможет наладить отношения между странами и превратить Арктику из региона соперничества в область сотрудничества.

По утверждениям биологов, мамонты представляли собой вымерших млекопитающих, находившихся в прямом родстве с современными слонами. Вместе с тем, мамонты были значительно крупнее – их вес мог достигать 14-15 тонн, а высота туловища – 5,5 метра, то есть они были примерно в два раза больше африканских слонов, считающихся самыми крупными наземными млекопитающими. Кроме того, тело мамонта было покрыто густой жесткой шерстью.

Археологи уверены, что отдельные популяции шерстистых мамонтов обитали на арктических островах еще 4 тысячи лет назад.

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