Ученые нашли у растений признаки интеллекта

Ученые всерьез говорят о способности растений думать. Фото: Shutterstock

Когда ученые говорят о способности растений думать, в памяти возникает фраза из культового фильма “Аватар”: “Осталось понять, что вы там курите у себя в лаборатории!”, которую один из героев сказал в ответ на рассказы о том, что священное дерево Эйва обладает душой. Потому что если мыслящие растения когда-то и существовали, то, вероятно, давно исчезли - ведь после “Приключений Буратино” упоминаний о них мы не в литературе встречаем. Однако в научном мире по этому вопросу ведутся серьезные дебаты. Безусловно, есть мощное и авторитетное лобби, которое призывает не очеловечивать зеленые насаждения. Но несколько десятков экспериментов за последние годы демонстрируют, что все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Горох подал сигнал тревоги

- В свое время ученые более 100 лет не верили данным, которые свидетельствовали, что летучие мыши могут ориентироваться в пространстве при помощи ультразвуковой эхолокации, - говорит Моника Гальяно научный сотрудник Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии. - В случае с растениями мы наблюдаем нечто подобное. То, что растения производят звуковые волны давно известно. В основном это сигналы в нижней части звукового диапазона в пределах 10–240 Гц, а в ультразвуковом диапазоне от 20 до 300 кГц. Главный вопрос - как расценивать эти акустические сигналы? Это может быть случайный набор звуков, побочный эффект процесса роста и развития. Но если это коммуникационные знаки, значит растения общаются и обмениваются друг с другом информацией?

Моника Гальяно приводит классический пример общения растений - это химический сигнал тревоги, который подает соседям посевной горох, который испытывает стресс от засухи. Получив предупреждение от растения, лишенного полива, его сородичи начинают своего рода “запасать гречку (хотя они не испытывали недостатка влаги). Они снижают потребление питательных веществ. Это приводит к уменьшению размеров листьев, удлинению стебля и разрастанию корней - такой антикризисный “менеджмент” помогает пережить трудные времена.

Фото: www.zhihu.com

Как дерево играет на трубе

Однако, Гальяно считает, что мы недооцениваем чувствительность растений, а они, между прочим, имеют тонкий музыкальный слух. И используют этот талант для того, чтобы находить воду. Моника и ее коллеги провели весьма наглядный эксперимент: они высадили горох в специальные горшки, которые по форме напоминали перевернутую букву Y. То есть у горшка внизу было два ответвления и растение могло выбирать пустить ли корни вправо или влево. При этом у одного рукава горшка пристраивали трубу с журчащей водой или воспроизводили этот звук с помощью аудиоколонки. У второго ответвления соблюдался “режим тишины”. Таким образом исследователи хотели проверить гипотезу насколько хорошо слышат растений. Но родственники Буратино пускали корни именно в тот отсек, который был ближе к шуму журчащей воды.

- Вероятно, и в естественных условиях корни растений могут обнаружить источник звука, исходящий от воды, движущейся по почве или по сооружениям, созданным человеком. Например, по подземным трубам сетей водоснабжения или канализации, - утверждает Моника Гальяно. - На самом деле, проникновение корней деревьев в канализационные трубы является очень распространенной и очень серьезной проблемой для городов по всему миру. Например, в Германии затраты на удаление корней и ремонт труб оцениваются в 28,4 миллиона евро в год. А город Лос-Анджелес, обладающий одной из наиболее сложных систем сточных вод в мире, в 1997 году потратил на борьбу с корнями деревьев 35 миллионов долларов. Зная способность растений улавливать акустические сигналы от воды, можно легко решить эту проблему. Достаточно лишь использовать при строительстве канализационных трубопроводов звукоизоляционные материалы.

А я милого узнаю по жужжанью...

Другое поразительное свойство растений описала группа ученых Тель-Авивского университета (Израиль). Они обнаружили, что цветы Энотеры (у нас это декоративное растение лучше знают под именем Ослинник) услышав звуки жужжания пчелы в течении трех минут заметно увеличивают концентрацию сахара в своем нектаре. В эксперименте участвовало в общей сложности 650 цветков и в среднем концентрация сахара в нектаре увеличивалась в 1,2 раза. Причем точно так же цветы реагировали на искусственные звуковые волны той же частоты, что и жужжание крыльев пчел. Ученые предполагают: таким образом цветы привлекают и вознаграждают пчел, чтобы увеличить эффективность перекрестного опыления. А “невкусный” нектар предназначен набить оскомину у насекомых, которые плохо способствуют опылению и не приносят пользы растению.

Не менее впечатляющий эксперимент поставили ученые из университета Миссури. Они с помощью чувствительной аппаратуры записали звуки, которая издает гусеница поедающая Резуховидку Таля (это растение часто используется в качестве модельного в лабораториях). Затем они прокрутили запись этого “концерта” одной группе растений. Другая группа росла в тишине и не слышала этих душераздирающих звуков. Затем на каждую группу растений высадили десант гусениц. Оказалось, что Резуховидки, которые до этого слышали “концерт” жующих гусениц, вырабатывали больше горчичного масла - химического вещества, непривлекательного для этих паразитов. В результате они меньше пострадали, чем их сородичи из контрольной группы.

Но если глуп, как дерево, родишься баобабом?

Эти эксперименты дают картину сложного поведения растений. Гораздо более многообразную, нежели человеку представлялось ранее. Но можно ли говорить об интеллекте растений если у них отсутствует мозг и центральная нервная система?

Энтони Тревавас профессор Школы биологических наук Эдинбургского университета одним из первых предложил термин “интеллект растений”. Он говорит, что неловкость, которая всегда возникает, когда мы говорим о разуме у представителей флоры, связана с тем, что они ведут образ жизни совершенно необычный для человека и животных. Мы не мыслим себя без движения, а растения могут весь свой век провести на одном месте. Однако они, так же как и мы, способны получать информацию из внешнего мира и реагировать на нее, повышая свое выживание.

- Когда зебра убегает ото льва, у нас нет проблем с тем, чтобы видеть в этом разумную реакцию, - говорит профессор Тревавас. - Но почему, когда растение убивает часть собственного листа, чтобы помешать созреть яйцам гусеницы, это нужно рассматривать иначе?

По мнению ученого “разум” растений является результатом сложного взаимодействия множества клеток. Они, в отличие от нейронов нашего мозга не являются сугубо специализированными, но позволяют нашим зеленым друзьям совершать рациональные действия, способствующие процветанию.