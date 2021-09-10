Встреча Путина и Лукашенко в Кремле прошла на фоне совместных учений

Фото: Евгений Васкевич/Минобороны России

Пока Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовывали в Кремле 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Белоруссии, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь "Брестский" и "Обуз-Лесновский" происходило слаживание подразделений Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Объединенная группировка учится совместно защищать западные рубежи Союзного государства.

Фото: Евгений Васкевич/Минобороны России

- В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" более 200 тысяч военнослужащих России и Беларуси занимаются одновременно на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси. В маневрах с 10 до 16 сентября принимают участие более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей, - перечислили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что в ходе учений военнослужащие учатся использовать российский оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" и комплекс разведки "Стрелец". Последний оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и позволяет контролировать беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Тахион" и "Форпост". Эти беспилотники обеспечивают войскам идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения другого тактического вооружения.

Фото: Евгений Васкевич/Минобороны России

Российская авиация уже выполнила перебазирование на оперативные аэродромы, которые находятся на западных рубежах страны. В ходе учения экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ и Су-34, многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций, разведывательно-ударных Ми-28 "Ночной охотник", ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35 выполнят групповые и одиночные взлеты, отработают ведение воздушного боя, удары по наземным группировкам войск условного противника, нанесение массированного авиационного удара по командным пунктам и объектам инфраструктуры "противника", отражение массированного ракетно-бомбового авиационного удара, а также пушечного вооружения.

Фото: Евгений Васкевич/Минобороны России

В Минобороны России напомнили, что совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил России и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

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