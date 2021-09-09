Свершилось: Путин и Лукашенко договорились о создании Союзного государства

Теперь известно — Союзному государству быть Фото: REUTERS

В четверг прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. До самого конца, когда главы государств вышли к журналистам и рассказали об итогах, не было ясно, что же нас ждет.

Теперь известно — Союзному государству быть.

- Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все двадцать восемь программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года, - объявил Путин.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ПОЛИТИКИ

1. Общие правила взимания косвенных налогов, чтобы «была видна структура цены товара». О чем речь: сейчас товар может быть импортировал и через российскую, и через белорусскую границу. Пошлины и налоги в бюджет должны уплачиваться в конце, когда товар будет продан конечному покупателю. Но из-за несовершенства системы до сих пор честного разделения финансов нет. То одна, то другая страна оставляет себе больше. Теперь такой проблемы не будет — это важно для интеграции экономик обоих стран.

2. В рамках Союзного государства появится общее платежное пространство, планируется интеграция платежных систем. Это позволит властям лучше бороться с отмыванием денег и киберпреступностью. А в перспективе жители России и Белоруссии смогут пользоваться банковскими услугами в обоих странах без всяких трансграничных ограничений.

3. В Союзном государстве появится единый рынок энергоносителей. «Предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», - рассказал Путин.

Это поможет Минску обойти санкции. Если нефтепродукты будут поступать на единый союзный рынок, то в случае продажи их в Европу невозможно будет отделить белорусскую часть, а значит и использовать торговые ограничения.

4. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году останется такой же, как в 2021-м.

- 28 долларов за 1000 кубов для Белоруссии, это при том, что в Европе платят 650 долларов за 1000 кубометров газа. Мы даже на инфляцию не индексируем цену. Потом будут общие подходы на рынке, - заметил российский президент.

5. Снимаются все коронавирусные ограничения на полеты между Россией и Белоруссией.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?

Первые документы о создании Союзного государства были подписаны еще в 1999 году. Путин рассказал, почему только сейчас получилось договорится по всем вопросам.

- Одна сторона считала, что достаточно на правительственном уровне принять несколько оперативных решений. Другая — что нужны более фундаментальные решения, - пояснил глава России.

Как показала практика, без фундамента Союзное государство не построить. Вот им-то столько лет и занимались. «Мы договорились об общей макроэкономической политике», - пояснил Путин.

- С крыши строить дом мы отказались давно, - пошутил Лукашенко.

Кстати, белорусский президент вскользь прошел и по объединению двух стран. "За нами не заржавеет. главное, чтобы этого хотели оба народа. Придет время - созреете, за нами дело не станет", - добавил Лукашенко.

ЖДАТЬ ЛИ ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ

Судя по всему, в обозримом будущем - нет.

- Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центробанк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны к этому пока не готовы. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся, - объяснил Лукашенко.

МИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ

Президенты рассказали, что европейцы под угрозой оружия отказываются принимать афганцев, бегущих в ЕС через Белоруссию. При этом договариваться пытаются с Путиным.

- Вы хотите прояснить вопрос, хотите по-настоящему решать? Ну обратитесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством, - заметил Лукашенко.

Путин подтвердил, что Россия не будет вмешиваться в положение на границе Белоруссии и Литвы.

- Вот все хотят и разговаривают напрямую с движением Талибан (запрещено в РФ), хотя оно занесено в список террористических организаций в ООН. Но тем не менее говорят, что Талибан контролирует территорию и надо с ним разговаривать. Александр Григорьевич пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Идите и разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете? - резонно озадачился Путин.

В конце глава России заметил, что со стороны европейцев «бесчестно» не пускать к себе афганцев, которые 20 лет с ними сотрудничали.