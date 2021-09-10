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Звезды10 сентября 2021 14:30

Максим Галкин показал свои темные страхи

Юморист предстал в неожиданном образе
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“А я что же, получается, зря боялся?” - спрашивает герой Максима Галкина. И с этим вопросом, пожалуй, в жизни сталкивался каждый.

Юморист снялся в забавном видео сразу в двух ролях. Рекламный ролик был снят по заказу Банка Уралсиб. Муж Аллы Пугачевой сыграл самого себя, Максима Галкина - современного целеустремленного человека, а также Пугалкина - воплощение своих подсознательных страхов.

Как Максиму Галкину удалось одолеть своего “Пугалкина” и справиться с внутренним страхом - узнаете по ссылке.

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