Максим Галкин показал свои темные страхи

“А я что же, получается, зря боялся?” - спрашивает герой Максима Галкина. И с этим вопросом, пожалуй, в жизни сталкивался каждый.

Юморист снялся в забавном видео сразу в двух ролях. Рекламный ролик был снят по заказу Банка Уралсиб. Муж Аллы Пугачевой сыграл самого себя, Максима Галкина - современного целеустремленного человека, а также Пугалкина - воплощение своих подсознательных страхов.

Как Максиму Галкину удалось одолеть своего “Пугалкина” и справиться с внутренним страхом - узнаете по ссылке.