Британскому трону стоит потемнеть: королева Елизавета II поддержала движение BLM

Эх, венценосцы… На что они только не пойдут сегодня, чтобы рейтинг не уронить Фото: REUTERS

Все-таки в чудесное время мы живем. Помните, когда-то, особенно у стариков, в ходу была такая присказка: «Не дай мне Бог дожить до этих (таких-то) времен…» В смысле: дай Бог, чтобы все осталось по-старо-доброму и проверенному временем порядку. Теперь же, как следует из публикации британской The Guardian, старики, и даже очень известные и уважаемые, мечтают о другом: «Господи, как здорово, что я живу, когда все по-новому!»

От «стариков» в данном случае выступает не абы кто, а сама Ее Величество Елизавета II, королева Великобритании. Возраст, не забудем, почтенный - 95. Но она, как и другие члены королевской семьи, поддерживает новаторское движение «Черные жизни тоже значат» (BLM), захлестнувшее с прошлого года Америку. Об этом заявил - что весьма значимо! - первый чернокожий лорд-лейтенант Лондона (официальный представитель монарха в церемониальном графстве Большой Лондон) сэр Кен Олиса.

«Конечно же, да!» Вот так прямо и без обиняков, чтобы самым тупоумным подданным Ее Величества и злобным критикам королевства за морями-океанами было понятно, он ответил на вопрос одного из телеканалов: поддерживает ли двор BLM?

Да, да, да! Какие сомнения? Представительница «голубых кровей» и в детстве большая поклонница германских нацистов (даже есть фото, где будущая королева с энтузиазмом зигует), известных своими изысканиями о «расовой чистоте», сегодня, на старости лет осознала: все мы, независимо от цвета кожи, равны и даже в долгу у тех, кого вольно-невольно угнетали…

Правда, Букингемский дворец вынужден был при этом все-таки признаться (раз решил об этом только правду и ничего кроме правды): не дорабатываем пока. Представители нацменьшинств составляют в числе его персонала сейчас всего 8,5 процентов, а рекомендованный целевой показатель - 10. Но сомнений в том, что к заветной цифре двор Ее Величества, взяв на себя повышенные обязательства, будет непрестанно стремиться, практически нет.

У наивных людей, конечно, могут возникнуть разные дурацкие вопросы. Например, как же так, одна из наиболее известных королевских династий, которые все и всегда строились на «чистоте крови» и запрете на мезальянсы, ратует теперь за кровосмешение? Но такие, действительно дурацкие, вопросы могут возникнуть лишь у тех, кто не понимает, в какое время мы живем. И речь даже не о равенстве - эка невидаль! Речь - о репутации и пиаре животворящем.

Еще в начале этого года известная американская телеведущая Опра Уинфри (афроамериканка, кстати) взяла интервью у внука Елизаветы II принца Гарри и его жены Меган Маркл, мать у которой - афроамериканца. И супруга герцога Сассекского дала ясно понять, что королевская семья может не принять внука Елизаветы II Арчи, то есть потенциального наследника Британского престола, если посчитает, что он «слишком смугленький».

Скандал получился знатный. И вот теперь, через несколько месяцев, Букингемский дворец наконец-то нашелся, что ответить. Наследник будет темненький? Да мы об этом только мечтали!

Эх, венценосцы… На что они только не пойдут сегодня, чтобы рейтинг не уронить. Да и то вопрос: а почему это Елизавета II такая беленькая? Если внучек бабушкин «изъян» поправит, тогда и править ему можно позволить. BLM за этим проследит.