В США проходят акции памяти Джорджа Флойда: грабителя, наркомана и иконы BLM

Памятные мероприятия стартовали 23 мая и продолжатся до 25 числа - дня, когда произошла трагедия Фото: REUTERS

В американском Миннеаполисе прошел марш в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде. Год назад, 25 мая 2020 года, он был арестован полицейскими. При задержании офицер Дерек Шовин встал коленом на шею Флойда и удерживал его в таком положении около девяти минут. В это время мужчина кричал, что он не может дышать, но полицейские игнорировали его протесты. В результате афроамериканец умер от асфиксии.

После этого США охватили массовые протесты Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение). Десятки тысяч людей вышли на улицы. Протесты переросли в беспорядки. Были разграблены сотни магазинов и ресторанов, пострадали десятки памятников. Власти были вынуждены привлечь к усмирению активистов Национальную гвардию.

Суд обвинил в смерти Флойда четверых правоохранителей, ранее уволенных с службы. В ходе громкого процесса присяжные признали Шовина виновным в убийстве. Но забыть об этом деле не дает годовщина случившегося.

В американском Миннеаполисе прошел марш в память о погибшем Джордже Флойде Фото: REUTERS

Памятные мероприятия стартовали 23 мая и продолжатся до 25 числа - дня, когда произошла трагедия. В Миннеаполисе, откуда родом Флойд, на марш вышли сотни американцев, как и в Нью-Йорке.

- Этот год был похож на американские горки, но я благодарен людям, нации за то, что поддержали нашу семью, семью Флойда. Столько любви в этом движении, столько любви к правосудию, - заявил собравшимся брат погибшего афроамериканца Терренс Флойд. - Не думайте, что все кончено. Проснитесь! Я хочу, чтобы моя культура проснулась, чтобы это движение BLM процветало, чтобы имя моего брата оставалось у людей на устах.

- Джордж Флойд должен войти в историю не как человек, которому задушили коленом. А как человек, который сломал хребет расизму полиции, - сказал проповедник Эл Шарптон, выступающий за права афроамериканцев, возле здания городского суда. Рядом с ним на сцене присутствовали сестра Флойда, адвокат семьи и правозащитники.

В Миннеаполисе, откуда родом Флойд, на марш вышли сотни американцев Фото: REUTERS

Он заявил, что властям необходимо в скором времени провести реформу полиции в память о Флойде, которая позволила бы запретить шовинизм.

25 числа президент США Джо Байден намерен встретиться с семьей погибшего. Где пройдет встреча, в Белом доме пока не уточнили.