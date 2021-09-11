В Китае запретили школьные экзамены для младшеклассников

В этом году Пекин проводит масштабную реформу системы школьного образования Фото: REUTERS

Чиновники китайского министерства образования решились на эксперимент и запретили учителям проводить экзамены в начальных классах.

- Экзамены подвергают учеников стрессу и оказывают на них неблагоприятное влияние, которое в будущем может пагубно отразиться на их психологическом здоровье, - уверены в Поднебесной.

В этом году Пекин проводит масштабную реформу системы школьного образования, передает FranceInfo.. Школьников всех возрастов решено оградить от чрезмерных нагрузок, потому как они, по мнению, педагогов и психологов, пагубно влияют на репродуктивную функцию человеческого организма. А Пекин взял курс на повышение рождаемости населения.

Сейчас КНР является одним из самых стареющих государств в мире. В 1979 году тамошняя политика была направлена на ограничение рождаемости. «Один ребенок в семье», - таким было строгое правило для всех китайцев. Но годы спустя это привело к тому, что в стране резко сократилось количество трудоспособного населения, стариков стало в разы больше, чем молодых.

Недавно было принято решение разрешить китайским семьям иметь троих детей. Также, для того, чтобы стимулировать рождаемость в стране, сейчас родителям выплачивают пособия за рождение второго и третьего ребенка.