В Калифорнии будут наказывать за снятый без согласия партнера презерватив

Автор законопроекта представила документ в феврале и подкрепила исследованиями Йельского университета Фото: Shutterstock

Копилка странных законов в США вскоре пополнится еще одним – в Калифорнии мужчин будут наказывать за презерватив, снятый без устного разрешения партнерши. Подобное действие будет считаться сексуальным преступлением.

Проект закона, внесенный в Ассамблею Калифорнии членом Демократической партии Кристиной Гарсиа, набрал более 70 голосов при отсутствии возражений и вскоре будет направлен на подпись губернатору штата Гэвину Ньюсому.

Согласно новому закону, партнерша (или партнер), не давший своего согласия на снимание презерватива другим участником полового контакта, на известную часть тела которого был надет резиновый контрацептив, вправе будет обратиться в суд с заявлением сексуальном насилии.

Автор законопроекта представила документ в феврале и подкрепила исследованиями Йельского университета.

«Я работаю над этой проблемой с 2017 года. И я не остановлюсь, пока не будут привлечены к ответственности виновные в совершении этого злодеяния. Сексуальные посягательства, особенно в отношении женщин, постоянно замалчиваются. Отвратительно то, что есть онлайн-сообщества, которые защищают и поощряют такие действия и дают советы, как избежать наказания за снятый презерватив без согласия своего партнера. Но в законе нет ничего, что ясно давало бы понять, что это преступление», – заявила Гарсиа в беседе с журналистами.

Американские СМИ отмечают, что в случае подписания закона, он не изменит статьи уголовного кодекса, но послужит причиной для внесения правок в кодекс гражданский, давая основание «жертве» подать в суд на «насильника». Каким образом в суде будет подтверждено отсутствие устного разрешения – пока не ясно.

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