Католический епископ отрекся от сана ради писательницы эротических романов

Хавьер Новелл в своем приходе. Фото: Twitter El Espanol

52-летний католический епископ Хавьер Новелл из каталонского города Сольсона оставил службу и уехал в Барселону с 38-летней писательницей, создающей фривольные романы с отсылками к сатанизму.

Ситуация настолько нестандартная, что ей озаботился сам папа римский Франциск.

Чтобы разобраться в случившемся, священнослужителя-бунтаря вызвали на епископальную конференцию, однако тот наотрез отказался куда-либо ехать.

«Я не хочу ничего знать о Епископальной конференции или епископах», – приводят заявление Новелла СМИ.

Хавьер Новелл получил сан епископа Сольсоны около 12 лет назад, став самым молодым испанским священнослужителем столь высокого ранга. Известно, что он придерживался консервативных взглядов, активно выступал против эвтаназии и абортов, а также однополых браков.

Избранница Новелла – Сильвия Кабальоль – была замужем, воспитывает двоих детей, работает психологом и пишет эротические романы с элементами сатанизма.

Епископат Сольсоны находится в жутком смятении, а в город уже прибыл папский нунций с целью разобраться в происходящем. Священники заявили, что неустанно молятся за своего собрата-отступника и просят Господа наставить его на путь истинный.