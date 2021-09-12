Почти две тысячи человек подали заявки на участие в музыкальном конкурсе «Пой в душе» продюсерского центра Михаила Гуцериева

Около двух тысяч заявок подано в рамках второго сезона музыкального конкурса «Пой в душе»

Около двух тысяч заявок подано в рамках второго сезона музыкального конкурса «Пой в душе», который проводит продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева GutserievMedia. Среди них – участники популярных ТВ-проектов «Новая волна», «Голос» и «Песни».

«Пой в душе» – народный конкурс кавер-версий, первый сезон которого состоялся в 2020 году. В нем приняли участие 3225 человек.

Прием заявок на второй сезон стартовал 1 июля 2021 года. В этом году конкурсная программа расширена: соревноваться в исполнительском искусстве могут не только вокалисты, но и музыканты, то есть кавер-композиция может быть без слов.

Конкурс проходит в несколько этапов. Для участия в первом этапе нужно до 30 сентября 2021 года успеть подать заявку на сайте Пойвдуше.рф и прислать свое видео с кавер-версией любой известной композиции классики попа, рока, металла или хип-хопа. По мере поступления роликов организаторы отберут для второго этапа самые душевные и креативные видеоролики.

На втором этапе участникам нужно будет записать видео с исполнением песни на стихи Михаила Гуцериева и отправить запись организаторам до 15 декабря 2021 года. После этого звездное жюри выберет исполнителей, занявших первое и второе место, а третье место достанется участнику, за которого проголосует большинство зрителей на сайте конкурса.

Победители будут объявлены 27 декабря 2021 года, и получат возможность начать творческое сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым. А еще у них появится шанс снять свой собственный яркий клип, а также записать трек на профессиональной студии звукозаписи и услышать его в эфире радио «Русский хит».

Клипы победителей первого сезона можно посмотреть в Youtube-канале, а в популярных музыкальных стриминговых сервисах доступен весь альбом первого сезона.

Клипы победителей:

Смотреть видеосюжет Анна Белова «Ориентир любви»

Смотреть видеосюжет Екатерина Кинчева «Мы боимся любить»

Смотреть видеосюжет Дуэт «Римские» «Время ходит назад»

Смотреть видеосюжет Александр Зубков «Она была совсем девчонкой»

Альбом первого сезона в стриминговых сервисах: - Apple Music - Spotify - Яндекс.Музыка - BOOM - ВКонтакте - YouTube Music