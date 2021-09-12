Почти две тысячи человек подали заявки на участие в музыкальном конкурсе «Пой в душе» продюсерского центра Михаила Гуцериева

Около двух тысяч заявок подано в рамках второго сезона музыкального конкурса «Пой в душе»
Около двух тысяч заявок подано в рамках второго сезона музыкального конкурса «Пой в душе», который проводит продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева GutserievMedia. Среди них – участники популярных ТВ-проектов «Новая волна», «Голос» и «Песни».
«Пой в душе» – народный конкурс кавер-версий, первый сезон которого состоялся в 2020 году. В нем приняли участие 3225 человек.
Прием заявок на второй сезон стартовал 1 июля 2021 года. В этом году конкурсная программа расширена: соревноваться в исполнительском искусстве могут не только вокалисты, но и музыканты, то есть кавер-композиция может быть без слов.
Конкурс проходит в несколько этапов. Для участия в первом этапе нужно до 30 сентября 2021 года успеть подать заявку на сайте Пойвдуше.рф и прислать свое видео с кавер-версией любой известной композиции классики попа, рока, металла или хип-хопа. По мере поступления роликов организаторы отберут для второго этапа самые душевные и креативные видеоролики.
На втором этапе участникам нужно будет записать видео с исполнением песни на стихи Михаила Гуцериева и отправить запись организаторам до 15 декабря 2021 года. После этого звездное жюри выберет исполнителей, занявших первое и второе место, а третье место достанется участнику, за которого проголосует большинство зрителей на сайте конкурса.
Победители будут объявлены 27 декабря 2021 года, и получат возможность начать творческое сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым. А еще у них появится шанс снять свой собственный яркий клип, а также записать трек на профессиональной студии звукозаписи и услышать его в эфире радио «Русский хит».
Клипы победителей первого сезона можно посмотреть в Youtube-канале, а в популярных музыкальных стриминговых сервисах доступен весь альбом первого сезона.
Альбом первого сезона в стриминговых сервисах: - Apple Music - Spotify - Яндекс.Музыка - BOOM - ВКонтакте - YouTube Music