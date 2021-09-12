Полковник в отставке рассказал о назначении военно-морской базы в Судане

Полковник Михаила Тимошенко Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2017-м году тогдашний президент Судана Омар аль-Башир обратился к России с просьбой о военно-технической помощи, в том числе «для защиты от американских происков». Кроме соглашений о кое каких военных поставках было достигнуто и предварительное соглашение об аренде земли под военно-морскую базу.

В 2019-м аль-Башира свергли. Новое правительство в декабре 2020-го заключило соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обслуживания ВМФ России. А 20 мая 2021-го в Хартум прилетала российская делегация во главе с заместителем министра обороны Александром Фоминым.

Но суданцы начали юлить. Как полагают эксперты, это было связано и с миллиардной помощью, которую оказали новому правительству этой страны США для погашения международных долгов, и с давлением Вашингтона, чей эсминец «Уинстон Черчилль» буквально днями разминулся с нашим фрегатом Адмиралом Григоровичем в Порт-Судане минувшей весной.

И вот прошла информация, что Хартум все-таки готов размещать нашу базу — в обмен на экономическую помощь. Официальных комментарием с российской стороны пока не последовало. А kp.ru обратилась за комментарием к военному эксперту полковнику в отставке Михаилу Тимошенко.

- Михаил Владимирович, зачем нам вообще база в такой дали?

- Нужен «чистый выход» и в Индийский океан, и, через Красное море и Суэцкий канал, в Средиземное море. Потому пункт материально-технического обеспечения в таком месте — отличный выбор для "передышки" кораблей в дальних походах.

- Например?

- Ну, например, вышел отряд наших кораблей из Владивостока, чтобы дойти до Балтики или до Мурманска. Не всякие пройдут Севморпутем, даже с ледоколом. Значит — югом, через Индийский океан. А где пополнять запасы топлива и воды? И район ведь напряженный — много нехороших американские баз, и не все страны региона готовы в любой момент нас заправить и напоить.

- На сколько кораблей эта база или ПМТО может быть рассчитана?

- Пока на отряд в четыре корабля надводных. Но я и не помню случаев, чтобы отряд был более чем на 4 вымпела. Его и тяжело снабжать, и у нас надводных кораблей дальней морской зоны, работающих в океанах вдали от родных берегов, не так уж и много, как хотелось бы.

- Получается, второй Тартус, только на Красном море?

- Ну можно считать и так. У нас же там была поблизости база ВМФ, в Сомали, до развала СССР. И туда ходили большие десантные корабли с немалым количеством морпехов на борту. Там же ребята горячие, постоянно не могут друг с другом помириться…

- Какие проблемы мы решаем еще, кроме заправки и обслуживания идущих транзитов кораблей наших флотов?

- Вообще проблема в том, что мы утратили позиции на пересечении мировых коммуникаций , которые у нас были в советские времена. Напомню, на Кубе базировались морские разведчики Ту-95 и подлодки заходили. В Анголе присутствие было. Хорошая точка была во Вьетнаме, в Камрани. Тут мы проигрываем американцам — они почти мгновенно могут реагировать на угрозы по всему миру.

- Срок достаточный для аренды земли под базу?

- На 25 лет, с продлением на 10 лет — это нормальный срок.

- В этом регионе мы - единственные из бывшего СССР?

- Так в Судан же независимая Украина активно отправляла советского производства танки, когда там очередная заварушка была!

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