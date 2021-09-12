Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве военной базы с Россией на берегу Красного моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Судана предложили внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане, расположенном на берегу Красного моря.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны страны, Судан планирует получить от России экономическую помощь при условии аренды территории в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Москва еще не ответила на предложение Хартума.

В июне этого года о возможном пересмотре договора сообщил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн. В конце апреля 2021 года телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свой источник заявил о том, что Судан замораживает действие соглашения о военной базы на Красном море, однако российское посольство в Хартуме опровергло эту информацию.

О договоренности создать российскую военную базу в Судане стало известно в ноябре прошлого года. Согласно документом максимальная численность личного состава базы не должна превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не свыше четырех российских кораблей.