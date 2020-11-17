Путин поручил создать военно-морскую базу в Судане: какой она будет, и что даст России

Yа ПМТО смогут находиться не более 4 российских военных кораблей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любопытно, что предложение на сей счет поступило в Кремль от правительства, хотя обычно такие идеи «подкидывает» Минобороны. Это ведь по его столу. Знающие люди говорят, что в кабмине основательно подсчитывали цену вопроса (это пока секрет, но, разумеется, не для ВВП).

А вот подписать соглашение с Суданом от имени России поручено Минобороны. Кстати, проект создания базы ВМФ представило в правительство наше военное ведомство. Документ был согласован с Совбезом, МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Как видим, Москва подошла к этому делу очень основательно. Впервые информация о том, что у России в Африке может появится пункт материально-технического обеспечения, появилась в 2017 году. Эту идею предложил президенту Путину президент Судана Омар Хассан аль-Башир, который находился в России с официальным визитом.

ПОД СОЛНЦЕМ АФРИКИ

Ну и каким же будет наш военный объект в жаркой африканской стране? Правильное его название - пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России. Там будут проходить службу около 300 российских моряков.

Но стороны могут договориться об увеличении численности личного состава. Также на ПМТО смогут находиться не более 4 российских военных кораблей, в том числе кораблей с ядерной энергетической установкой (то есть, наши атомные крейсеры). Но и это еще не все. Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы ПМТО и выполнения задач военными кораблями. Причем, это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Весьма комфортные условия для «квартирантов».

Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение и боеприпасы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, там должны быть построены объекты жизнеобеспечения и ремонта российских военных кораблей с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества. Объект будет создан силами и средствами российской стороны. Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории. Внешнюю охрану границ ПМТО будет осуществлять суданская сторона. Россия, в свою очередь, обеспечит охрану границ акватории базы, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы. По предварительным данным, соглашение будет действовать 25 лет с возможностью продления.

ЧТО ЭТО ДАСТ РОССИИ?

- Появление пункта материально-технического обеспечения в Судане укрепляет позиции России в стратегически важном африканском регионе.

- Россия возвращает утраченное после падения СССР влияние в Мировом океане.

- Теперь российским боевым кораблям не придется совершать долгие переходы для того, чтобы несколько месяцев находиться на боевом дежурстве в Индийском океане.

- ПМТО обеспечивает для наших кораблей открытый выход в океан. К тому же военный объект находится на перекрестке мировых торговых путей. А это позволит укрепить безопасность стратегических морских транспортных артерий (включая, разумеется и безопасность российских экономических судов).

- Военное и военно-техническое сотрудничество России с Суданом неизбежно «потянет» за собой дальнейшее развитие политических, экономических и других связей между двумя странами.

- ПМТО обеспечит отдых экипажей, ремонт и материально-техническое снабжение российских кораблей.

- Появление ПМТО в Красном море может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе.

Службу на базе будут проходить около 300 российских моряков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

В рамках двустороннего соглашения, подписанного Хартумом и Москвой в 2019 году, Россия и Судан занимаются совместной подготовкой войск, военным образованием, развитием полевой медицины, военной топографии и военной гидрографии. Кроме того, между нашими странами предусмотрены визиты военной авиации, командирование специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области, обучение и подготовка военных кадров.

Судан более 20 лет находится под санкциями Запада, и данное соглашение воспринимается им как новый шаг к развитию страны в оборонной сфере. Россия передала военно-морским силам Судана учебный корабль в рамках военно-технического сотрудничества. Представитель командования суданских ВМС генерал Хадж Ахмад Юсиф отметил, что корабль является значительным дополнением к возможностям флота Судана и будет использоваться для обучения кадров и защиты морской границы страны.

В ходе переговоров суданской стороны с министром обороны России Сергеем Шойгу также обсуждались возможности поставок в Судан истребителей Су-30 и Су-35, а также зенитных ракетных комплексов С-300. По словам посла России в Судане Владимира Желтова, вооруженные силы Судана уже более чем наполовину оснащены вооружением и техникой российского и советского производства, и для них военно-техническое сотрудничество является основным элементом связи между нашими государствами.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Российские военные базы и объекты за рубежом

Абхазия

7-я российская военная база.

Численность контингента - до 4000 человек. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бамбоура в районе Гудауты, полигон и часть порта в Очамчире, совместные российско-абхазские войсковые гарнизоны в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС.

Армения

102-я российская военная база в Гюмри. Численность личного состава - около 5000 человек. Оснащена зенитным ракетным комплексом С-300 и истребителями МиГ-29. Создана в 1995 году и несёт боевое дежурство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет (до 2044 года). По этому договору плата с России не взимается.

Белоруссия

Радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи). Входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении.. Станция позволяет отслеживать пуски МБР на северо-западном ракетоопасном направлении.

43-й узел связи ВМФ России (Вилейка) — обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов.

Казахстан

Государственный испытательный полигон Сары-Шаган, полигон средств стратегической ПВО и ПРО.

Отдельный радиотехнический узел (Приозёрск, полигон Сары-Шаган)

171-я авиационная комендатура в Караганде (аэропорт «Сары-Арка»).

Киргизия

Авиационная база Кант.

954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России (Каракол, Иссык-Куль).

338-й узел связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей»)— обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с подводными лодками на боевом дежурстве.

Сейсмическая станция (работает в интересах РВСН РФ).

Приднестровье

Оперативная группа российских войск (два отдельных мотострелковых батальона, выполняющих миротворческие задачи, батальон охраны и обслуживания, вертолётный отряд, несколько подразделений обеспечения. Численность личного состава группы — 1000 человек.

В районе дислокации группы - один из крупнейших оружейных складов в Европе (населённый пункт Колбасна).

Кроме боеприпасов, здесь хранится свыше 100 танков, около 50 БМП, свыше 100 БТР, свыше 200 зенитно-ракетных комплексов, установки системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия, миномёты, разведывательные машины, около 500 единиц инженерной техники, 130 вагонов инженерного имущества и 1 300 тонн инженерных боеприпасов, 30 000 автоматов, пулемётов и пистолетов.

Сирия

Командный пункт группировки Вооруженных Сил РФ.

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в городе Тартус.

Авиационная группа ВКС России в Сирии, дислоцированная на аэродроме «Хмеймим» (для обороны базы привлечена батальонная тактическая группа морской пехоты).

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (Хмеймим).

С сентября 2013 года возле берегов Сирии постоянно находится Оперативное соединение ВМФ России на Средиземном море.

Таджикистан

201-я российская военная база. Несколько частей и три полигона. Численность личного состава - 7500 челов.

Оптико-электронный комплекс «Окно» («Нурек»). Входит в состав Воздушно-космических сил России. Предназначен для обнаружения и распознавания космических объектов. Позволяет производить обнаружение космических объектов на высотах до 40 000 км.

В Таджикистане находится и оперативная группа пограничной службы ФСБ России.

Южная Осетия

4-я российская военная база. Численность личного состава - 4000 человек.

Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты в Цхинвале, полигон в Дзарцеме, аэродром совместного базирования.