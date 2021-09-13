Ученые придумали план, как победить коронавирус и все респираторные инфекции

Данные, собранные за полтора года пандемии, доказывают, что секрет победного шествия Covid-19 по планете в способности вирусов распространяться аэрозольным способом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О лечебных свойствах кирпича и бетона

Сначала мы надеялись, что по примеру “испанки” 1918 года коронавирус вскоре сам потеряет свою силу и перестанет быть опасен. А создание эффективного лекарства от короны, похоже, дело отдаленного будущего.

Но ряд ученых считает, что с коронавирусом нужно бороться другим оружием. Ведь ряд опасных болезней, которые косили людей миллионами, были побеждены отнюдь не вакциной и лекарствами. Например, чтобы извести холеру, свирепствовавшую в Лондоне, понадобились не медикаменты, а 318 миллионов кирпичей и 10 миллионов кубометров бетона. Именно столько строительного материала было использовано для создания современной системы канализации и после 1866 года в британской столице не было зафиксировано ни одной серьезной вспышки холеры. А эпидемии желтой лихорадки и малярии, которые терроризировали тропические и субтропические регионы, остановили с помощью москитных сеток, осушения болот и прудов, где плодились комары-переносчики. Только после этого в 1914 году удалось достроить Панамский канал, который стал кладбищем для 20 тысяч рабочих - жертв этих болезней.

Сначала мы надеялись, что по примеру “испанки” 1918 года коронавирус вскоре сам потеряет свою силу и перестанет быть опасен Фото: REUTERS

Заново переизобрести систему вентиляции зданий

Оказалось, что для прекращения болезней, которые человечество веками воспринимало, как бич божий, достаточно очистить воду и справиться с насекомыми. Коронавирус смог парализовать человечество, потому что мы кое-что забыли, считает издание The Аtlantic.

Мы слишком недооценили опасность еще одного пути передачи инфекций, еще одной среды распространения вирусов - воздуха! И это дорого обошлось человечеству на начальном этапе пандемии коронавируса, когда господствовало убеждение, что Sars-CoV-2 распространяется по принципу гриппа - преимущественно воздушно-капельным путем. Эти капли вылетают при кашле и чихании больного человека, поэтому на первых порах даже ВОЗ считала, что главная защита от ковида это не маски - достаточно регулярно мыть руки и дезинфицировать все, к чему мы прикасаемся. Но данные, собранные за полтора года пандемии, доказывают, что секрет победного шествия Covid-19 по планете в способности вирусов распространяться аэрозольным способом, когда крошечные вирусные частицы выдыхаемые больным человеком надолго зависают в воздухе плохо проветриваемых помещений. Именно этим объясняется, что на открытом воздухе гораздо безопаснее, даже если вы близко контактирует с потенциальным источником заражения. А значит пришло время пересмотреть приоритеты в борьбе с этой мировой угрозой. И если в прошлом веке холера, брюшной тиф и дизентерия были уничтожены устройством современной канализации, то для победы над коронавирусом надо заново переизобрести системы вентиляции помещений.

Как вирус обходит меры безопасности

Мы уже давно не пьем грязную воду, так почему мы до сих пор дышим грязным воздухом?

- Каждую минуту мы выдыхаем примерно 8-10 литров воздуха, это 4-5 больших бутылок из-под “Кока-Колы”, - говорит Кэтрин Ноукс, специалист по качеству воздуха Университете Лидса. - А теперь умножьте этот объем на количество человек в офисе и вы поймете, что мы постоянно дышим выделениями легких друг друга.

В чем коварство аэрозольного способа распространения? При хорошо нам известном воздушно-капельном способе распространения крупные капли, которые вылетают при кашле, чихании или болтовне, как правило, оседают на расстоянии от полутора до трех метров и хорошо задерживаются маской. А вот мельчайшие аэрозольные частицы размером от 2 до 5 микрометров (примерно в 20 раз меньше толщины человеческого волоса) могут часами висеть в воздухе, а во время работы вентиляторов или кондиционеров перемещаются на какое угодно расстояние. Так вирус обходит меры безопасности и социальную дистанцию.

- Все представляют, как работают спрей-флаконы с парфюмом, мы ими пользуемся практически каждый день, - поясняет механизм образование вирусных аэрозолей Лидия Моравска из Технологического университета Квинсленда в Австралии. - Примерно так же устроен процесс дыхания: происходит вытеснение воздуха через влажные проходы легких. И особенно интенсивно аэрозоли могут образовываться при вибрации голосовых связок.

Вентилятор перемещает вирус на какое угодно расстояние. Так он обходит меры безопасности и социальную дистанцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэрозольные частицы наиболее опасны поскольку поднимаются из глубины легких и содержат в себе больше вирусов. О том, что вирус гриппа может распространяться таким образом ученые знали и раньше. Наиболее показательной в этом отношении была история 1977 года, описанная в American Journal of Epidemiology, издаваемом Академией Оксфорда. Речь идет об инциденте на борту самолета компании Alaska Airlines, когда мужчина заразил гриппом 39 пассажиров из 54. Дело было так: из-за отказа двигателей вылет задержали на три часа. Все это время пассажиры находились в салоне, при этом система рециркуляции воздуха не работала и пассажиры дышали тем же воздухом, который выдыхал распространитель.

Однако в случае с гриппом мы расплачиваемся неделей плохого самочувствия. А коронавирус меньше чем за два года только по официальным данным унес жизни 4,5 миллиона людей по всему миру.

Во время эксперимента больных и здоровых поселят вместе

К концу второго года пандемии, наверное, настала пора выяснить какой вклад в распространение вирусов вносят различные пути передачи. В связи с этим в Университете Мэриленда готовятся к проведению уникального многолетнего эксперимента. Больных гриппом и здоровых людей поселят вместе и поделят на группы. Разные команды участников будут предпринимать разные меры предосторожности: ношение масок, мытье рук, дезинфекция поверхностей, правильная вентиляция помещений. Затем ученые проанализируют данные и вынесут вердикт насколько эффективна та или иная мера.

Больных и здоровых людей поселят вместе и поделят на группы. Разные команды участников будут предпринимать разные меры предосторожности Фото: REUTERS

Однако, уже в начале этого года группа из более чем 30 авторитетных ученых опубликовала в журнале Science статью под названием “Изменение парадигмы борьбы с респираторной инфекцией в помещениях”.

- Правительства многих стран на протяжении десятилетий принимали большое количество законов и вкладывали значительные средства в безопасность пищевых продуктов, санитарию и питьевую воду, - заявляют авторы документа. - Но существует еще угроза патогенных микроорганизмов и респираторных инфекций, будь то сезонный грипп или COVID-19. Они распространяются с воздухом, которым мы дышим, но, борьба с этими болезнями не рассматривается с точки зрения изменения правил проектирования и эксплуатации зданий. Учитывая, что мы теперь многое понимаем в механизмах передачи респираторных инфекций, пора изменить это положение вещей.

Вакцинация дешевле вентиляции

На заре пандемии остро стоял вопрос: можно ли заразиться коронавирусом от больных соседей через вентиляцию. Вразумительного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Впрочем, нет еще и понимания среди ученых, каким образом нужно вентилировать помещения, чтобы они отвечали нынешним представлениям о коронавирусной безопасности.

Специалисты говорят, что системы вентиляции за час должны от 4 до 6 раз полностью заменить воздух в помещении. Но если брать воздух с улицы, то такая система обойдется в астрономическую сумму, поскольку придется в зависимости от времени года либо нагревать, либо охлаждать огромный объем воздуха. Дешевле установить фильтры, но тогда надо устанавливать еще мощные вентиляторы, чтобы воздух циркулировал через эти барьеры. Если посчитать стоимость переоборудования систем вентиляции в школах, больницах, домах престарелых и общественных местах, то уже получается астрономическая сумма. Возможно, по этой причине, власти стараются искать другие способы исправления ситуации, считает Нэнси Томес, историк медицины из Университета Стони Брук. Вакцинация казалась более дешевым выходом и она действительно эффективна, но штамм Дельта все же спутал нам карты.

В то же время авторы публикации в Science считают: масштаб требуемых изменений огромен, но не выходит за рамки возможностей общества. Тем более, системы очистки воздуха положат конец не только коронавирусу, но и ежегодным эпидемиям гриппа и других опасных респираторных инфекций. Экономический ущерб от них огромен.

Но чтобы преодолеть инерцию мышления чиновников необходимы новые наглядные и неопровержимые доказательства в пользу теории преимущественно аэрозольного распространения Sars-CoV-2.

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