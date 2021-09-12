Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как прививаться от коронавируса людям с больными суставами

При приеме определенных препаратов эффективность вакцины может быть ниже. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

? У меня ревматоидный артрит, больные суставы, принимаю метатрексат (препарат, подавляющий иммунитет. - Ред.). Можно ли мне прививаться от ковида? Каким должен быть режим приема лекарства во время прививки? Буду очень признательна за ответ. Мне 75 лет.

Валерия

- Если вы длительно принимаете метотрексат для профилактики обострения ревматоидного артрита, то отменять препарат не нужно. Обычно в течение продолжительного времени пациенты принимают наиболее низкую эффективную дозу. В случае отмены может быть рецидив, который потребует более высокой дозы или вообще смены препарата.

Конечно, существует риск, что эффективность вакцины в вашем случае может быть более низкой (из-за подавления иммунитета лекарством. - Ред.). Поэтому нужно постараться не переохлаждаться, не контактировать с людьми, имеющими респираторные симптомы (насморк, кашель), употреблять пищу, богатую витаминами. А также соблюдать все меры предосторожности, чтобы не перегружать иммунную систему борьбой с другими инфекциями во время формирования иммунитета против COVID-19. В этом случае шансы, что выработается полноценный иммунитет против коронавируса после прививки, будут выше.

? Я переболела ковидом в июле 2020 г., была в реанимации на ИВЛ 6 дней в тяжелом состоянии. 1 марта 2021 г. сдала кровь на антитела к SARS-CoV-2 IgG — 12,23. Надо ли мне сейчас ставить прививку? Или снова сдать кровь на антитела? И до каких показателей нужно дойти, чтобы прививка была показана?

Спасибо.

Елена Иванова

- Для принятия решения о поведении вакцинации тест на антитела не является обязательным. Так как вы перенесли инфекцию год назад, необходимо провакцинироваться в самое ближайшее время.

? Мне 61 год, моему мужу 65. В конце весны нам сделали вторую прививку «КовиВак». Хотя, везде говорят, что эта вакцина только для лиц до 60 лет. Мы проверили в июне антитела - отсутствуют и у мужа, и у меня. Теперь не знаем, когда и чем проводить ревакцинацию. В одних источниках советуют через 3 месяца, в других - через 6. Большая надежда на вашу консультацию, т.к. этой вакциной вакцинировались и многие наши знакомые, в том числе, и старше нас.

С уважением, Светлана.

- Прежде всего хочу вас успокоить: отсутствие антител после вакцинации не означает, что вы абсолютно не защищены от COVID-19. Возможно, у вас сформировалась хорошая защита от COVID-19 на уровне клеточного иммунитета. И в случае попадания вируса в организм синтез защитных антител запустится очень быстро.

Генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что разработчики ожидают получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины «Ковивак» на людях старше 60 лет в сентябре. Пока же вакцинация данным препаратом проводится лицам моложе этого возраста. Но вам можно провести ревакцинацию любой из зарегистрированных в нашей стране вакцин. Сделать выбор поможет лечащий врач.

Вакцинация после перенесенного заболевания и ревакцинация ранее привитых проводится через 6 месяцев.

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