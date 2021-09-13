Дмитрий Песков: «Президент не обязан носить военную форму. Это не регламентировано»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 13 сентября, Владимир Путин планирует посетить Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап маневров "Запад-2021".

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» задал Пескову вопрос, который - наряду с ответом - цитируют все мировые СМИ.

- Дмитрий Сергеевич! Мы сегодня на таких серьезных учениях снова увидим нашего Верховного главнокомандующего в гражданской одежде. Я сейчас вспоминаю парад Военно-морских сил в Питере, некий диссонанс все равно ощущается. (Когда все вокруг в морской форме, а президент - в гражданской.) Может быть, если зимой Владимир Владимирович еще надевает фуражку, какую-то еще полувоенную одежду, то летом как-то так… не хватает чего-то. Вы сказали, что невозможно присвоить звание генерала, допустим, очередное звание Путину. Но, может быть, пора все-таки форму пошить?

Вот что сказал на это официальный представитель Кремля:

- Слушайте, ну, в данном случае глава государства - он сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму.

Но, вы знаете, что элементы формы он часто использует.

- Пока мы видели пресс-секретаря президента в военном бушлате - на учениях в Чите, - напомнил я Пескову. - А что-то президента (в мундире) я не припомню.

- Ну, еще раз повторяю, это никак для главы государства не регламентируется.

- То есть - вопрос этот пока не будет решаться?

- Нет.