Путин посетит учения «Запад-2021» в Нижегородской области 13 сентября 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин посетит основной этап учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородскую область в следующий понедельник, 13 сентября. Такое заявление сделали в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021"», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как уточняется, в ходе основного этапа воинские формирования российских вооруженных сил во взаимодействии с воинскими контингентами ВС Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Монголии будут отрабатывать совместные действия по отражению наступления противника, нанесению сосредоточенного огневого удара, а также ведению маневренной обороны и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Напомним, военные учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии. Они продлятся до четверга, 16 сентября 2021. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц техники. Как писал сайт kp.ru, накануне на учениях «Запад-2021» в Псковской области впервые прошло ночное десантирование личного состава.