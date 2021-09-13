Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму на учениях

Владимир Путин не обязан использовать военную форму на учениях Фото: REUTERS

Владимир Путин не обязан носить военную форму, когда он посещает учения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, российский лидер сам решает, как одеваться, к тому же он зачастую использует элементы формы.

"Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, посетит основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Напомним, стратегические учения "Запад-2021" проходят на территории России и Белоруссии с 10 сентября. В их ходе российские вооруженные силы во взаимодействии с воинскими контингентами ВС Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Монголии отрабатывают совместные действия.