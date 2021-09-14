Анекдоты: Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона - заблокировала 247 контактов и купила трактор

Маленькие хитрости. Поставь себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь будешь вставать на 5 минут раньше, чтобы только это не слушать.
* * *
- Подсудимый! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?
- Совсем нет. Но его схема очень заслуживает внимания.
* * *
Я смертельно обидел свою девушку своим недоверием. Переспросил, точно ли она не забудет купить хлеба по дороге из универа.
Она, кстати, забыла, но это тоже моя вина.
* * *
- Почему дверцу у стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чем сакральный смысл?
- Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.
* * *
Голос в операционной:
- Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли.
Голос сверху:
- Все в порядке, мы его приняли.
* * *
Собеседование в фирме:
- Опишите степень своей адекватности.
- Я не делаю селфи.
- Вы приняты!
* * *
Знаете, почему Кубу называют Островом свободы? По местному преданию, именно на нем провел свои счастливейшие 28 лет до женитьбы Робинзон Крузо.
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- Какая я дура, что за тебя замуж вышла!
- А я дурак, что женился...
Сын:
- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился…
* * *
На уроке учитель спрашивает Вовочку:
- Вовочка, сколько лет тебе исполнилось в прошлый день рождения?
- Семь.
- А в следующий день рождения сколько исполнится?
- Девять.
- Садись, кол!
- Обалдеть, оценочка ко дню рождения…
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У нас в рюмочную все чаще стали заходить мужички с палками для скандинавской ходьбы, они говорят, что с ними пьяным легче добраться до дома, да и полиция спортсменов не останавливает…
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Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно, это специи.