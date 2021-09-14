Анекдоты: Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона - заблокировала 247 контактов и купила трактор

Маленькие хитрости. Поставь себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь будешь вставать на 5 минут раньше, чтобы только это не слушать.

* * *

- Подсудимый! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?

- Совсем нет. Но его схема очень заслуживает внимания.

* * *

Я смертельно обидел свою девушку своим недоверием. Переспросил, точно ли она не забудет купить хлеба по дороге из универа.

Она, кстати, забыла, но это тоже моя вина.

* * *

- Почему дверцу у стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чем сакральный смысл?

- Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

* * *

Голос в операционной:

- Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли.

Голос сверху:

- Все в порядке, мы его приняли.

* * *

Собеседование в фирме:

- Опишите степень своей адекватности.

- Я не делаю селфи.

- Вы приняты!

* * *

Знаете, почему Кубу называют Островом свободы? По местному преданию, именно на нем провел свои счастливейшие 28 лет до женитьбы Робинзон Крузо.

* * *

- Какая я дура, что за тебя замуж вышла!

- А я дурак, что женился...

Сын:

- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился…

* * *

На уроке учитель спрашивает Вовочку:

- Вовочка, сколько лет тебе исполнилось в прошлый день рождения?

- Семь.

- А в следующий день рождения сколько исполнится?

- Девять.

- Садись, кол!

- Обалдеть, оценочка ко дню рождения…

* * *

У нас в рюмочную все чаще стали заходить мужички с палками для скандинавской ходьбы, они говорят, что с ними пьяным легче добраться до дома, да и полиция спортсменов не останавливает…

* * *

Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно, это специи.