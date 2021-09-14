Политики и предприниматели ответили: чему нам стоит поучиться у Китая

Вопрос дня: А чему нам стоит поучиться у Китая? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На сайте kp.ru вышла статья Эдварда Чеснокова о том, как Китай бескровно захватывает мир. Журналист попытался разобраться: почему у нас в России даже открытие заводика по «отверточной сборке» каких-нибудь «Фольксвагенов» преподносится как прорыв века, а в Китае все сложилось иначе?

В связи с этим - мы задали экспертам вопрос дня: Чему нам стоит поучиться у Китая?

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ и интеграции:

- В первую очередь - желанию учиться. Из Китая последние 30 лет каждый год к нам группы ученых приезжали. Они все примеряли на свою страну, делали кальку с СССР и России. И они сделали для себя верные выводы: надо раскрепостить инициативу снизу, чтобы люди богатели, но при этом держать и государственную инициативу. Вот у нас растут цены на зерно и на нефть, но мы не можем их сдержать, а у Китая есть возможность силой государства их регулировать.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- У Китая надо учиться сохранению принципов советской власти - у них смешанная экономика, но правящая роль компартии. Они взяли все лучшее у СССР, но исключили наши ошибки. Например, четко определили, где госсектор, а где частный сектор. И действительно жестко борются с коррупцией - будь ты хоть миллиардер, а по закону привлекут.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Нужно учиться тому, как производственный бизнес запускается в Китае - в разы быстрее, чем у нас. У КНР есть и меры по субсидированию проектов, и отличная господдержка.

Айрат БАГАУТДИНОВ, руководитель проекта «Москва глазами инженера»:

- Можно поучиться у китайцев созданию уникальных проектов. Например, у них самый длинный мост - 165 километров, никакой другой стране подобное и не снилось. И вантовый мост у них был самый крутой - до ввода нашего моста на остров Русский. У них вообще учатся качественной архитектуре. При этом их удивляет наша фантазия - туристы поражались исторической Москве, сталинским высоткам...

Алексей МАСЛОВ, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН:

- Надо учиться их быстрому реагированию на изменения. Вообще секрет Китая в скорости их реакции, которой у нас нет. Власти Китая что обещают, то и делают. Люди это видят. И еще у них есть стабильность планов: человек понимает, что государство его не бросит.

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Как Китай бескровно захватывает мир

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