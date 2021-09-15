Вопрос дня: А вам сколько денег для счастья надо? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Я считаю, что счастье и деньги - понятия неравноценные. Ну пусть у тебя будет каждый месяц 200 тысяч. Но счастья не купишь ни за 200 тысяч, ни за миллион. Главное, чтобы было желание зарабатывать! Есть миллиардеры, которые глубоко несчастливы, несмотря на недвижимость, яхты и самолеты. То здоровья нет, то любви... Можно скромно жить в избушке у Ладоги и быть довольным жизнью.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Тысяч 60 нужно - для бытовых нужд. Что касается всего остального - тысяч 150, чтобы обслужить машину, сходить к косметологу-стоматологу. Если хочется поездить, посмотреть страну на паровозе, хватит 100 тысяч. Если же включаются расходы на детей-внуков, на их обучение, то и 500 может не хватить.

Владимир ВИНОКУР, пародист:

- Сколько заработаю - столько и достаточно. Каждому свое, как говорил один известный римский деятель.

Элина ЖГУТОВА, глава Центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Когда я жила в Калужской области, мне в сельском магазине не советовали брать хек для кота: мол, это слишком дорого. Сейчас, чтобы иметь свое жилье, получить образование, медуслуги и передвигаться по стране и за границу пару раз в год, наверное, достаточно будет до 200 тысяч в месяц.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Если просто жить - покупать колбасу и заправлять машину, то тысяч 70 хватит. Но если заниматься политикой и баллотироваться - от сельсовета до Госдумы, - уже нужны миллионы.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- У нас огромные территории, и в разных областях цены разные. А в Москве, как говорится, чем ближе к центру, тем дороже парковка. Среднестатистически, не шикуя, для обычного человека сумма в 50 - 70 тысяч была бы уместной. Это если человек живет скромно, без машины. Хотя аппетит приходит во время еды.