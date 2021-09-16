В США объявлен новый карантин

Для людей цикады не представляют никакой опасности, зато растения, которыми они питаются, нередко погибают Фото: EAST NEWS

Порядка 50 округов в американских штатах Нью-Джерси и Пенсильвания попали под действие карантина в связи со стремительным распространением цикады, известной под названием пятнистой фонарницы.

Пятнистая фонарница (Lycorma delicatula), родиной которой считается Индия, была случайно завезена в США не ранее 2005 года. С тех пор насекомые, не встретив естественных врагов, сильно размножились, а сам вид был признан инвазивным, передает USA Today.

Для людей цикады не представляют никакой опасности, зато растения, которыми они питаются, нередко погибают – цикады используют в пищу древесный сок, который получают, прокалывая кору растений своими хоботками.

По данным энтомологов в рацион пятнистой фонарницы входит более 70 видов культурных растений, включая плодовые деревья, виноград и множество декоративных.

В конце июля насекомые, срок жизни которых составляет один год, откладывают яйца, для чего используют любые вертикальные гладкие поверхности, включая садовую мебель, автомобили или любые предметы, находящиеся на отрытом воздухе. Эти яйца могут быть перевезены на довольно большие расстояния – именно таким образом цикадам удается осваивать новые территории, поскольку, несмотря на наличие крыльев, летают они довольно плохо.

Власти просят жителей строго соблюдать предписания, чтобы предотвратить занос яиц насекомого в другие области страны.

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