Бывший муж певицы Валерии стал неузнаваем

Александр Шульгин впервые за долгое время появился на публике. Фото: Кадр из передачи "Судьба человека", Россия 1

Композитор Александр Шульгин впервые за долгое время появился на публике. Бывшему мужу певицы Валерии 57 лет. Однако поклонники не узнали артиста, который давно оставил российский шоу-бизнес.

Бывший муж певицы Валерии появился в гостях у Бориса Корчевникова. Композитор Александр Шульгин пришел в студию программы "Судьба человека" поддержать своего друга поэта-песенника Александра Шаганова. Шульгин заметно постарел и поправился.

Он рассказал о своей квартире на Дубровской улице в Москве, где в 80-х годах собиралась творческая интеллигенция. Именно там, на его кухне, зародилась группа "Любэ", которая два года назад отметила свое 30-летие. "Там же никто раньше не делил, рок ты или попса. В квартире собирались просто творческие люди. Там находились поэты, музыканты. Находили творческие союзы. Приходили Женя Белоусов и Саша Барыкин. У нас между творческом было и общение, которое мало кому дано. Этот общение называется дружба. Проходят десятилетия, но дружба остается", - поделился музыкант.

К слову, название улицы, на которой находился дом Шульгина, звучит в песне "Улочки московские". Продюсер вспомнил, как Шаганов и Игорь Матвиенко часто приходили к нему в гости. В один из таких вечеров представили первые хиты нового коллектива Шульгину. "Я благодарен Саше, потому что это первый человек, который сказал про «Любэ», что мы создали очень интересный проект", - сказал Шаганов.

Обсудили они и трагическую гибель Белоусова. Шаганов, создававший в свое время песни для Примадонны, не скрывает, что Евгений любил выпить, но причиной его болезни стало вовсе не спиртное. "Как-то Женя зашел ко мне и сказал, что в любой момент его детская травма может дать о себе знать, - аневризма головного мозга. В детстве Женю толкнул грузовик, он упал и ударился головой о бордюр. Вот эта травма нашла его спустя время", - поделился Александр Алексеевич в эфире шоу на канале "Россия 1".

С другом полностью согласен продюсер Шульгин, знавший Белоусова лично. "У Жени не было ни одного сорванного выступления. А в то время он был гиперзвездой. Евгений родился ради сцены", - отметил он.

Отметим, после скандального развода с Валерией в 2002 году о деятеле отечественного шоу-бизнеса мало что известно. Он уехал за границу, долго жил там. В настоящее же время Шульгин далек от российской музыки. Теперь сферой его интересов являются инвестиционные проекты. Так, бывший муж Валерии вложил деньги в несколько инновационных компаний. А в 2004 году стал соучредителем телеканала на немецком телевидении.