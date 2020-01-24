2020-01-24T16:03:21+03:00
Звезды

Дочь Жени Белоусова не хочет работать и скандалит с мамой

32-летняя Кристина ищет способ обогатиться
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Певец Женя Белоусов умер в самом расцвете сил.Певец Женя Белоусов умер в самом расцвете сил.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Певец Женя Белоусов умер в самом расцвете сил. Ему было всего 32 года. У кумира 90-х остались двое детей. Звездная наследники исполнителя хитов "Девочка моя синеглазая" и "Девчонка-девчоночка" уже давно взрослые люди. 27-летний Сын Роман пробует свои силы в рок-музыке, а 32-летняя дочь Кристина работать отказывается.

Кристина Белоусова родилась от брака Жени Белоусова с провизором Еленой Худик. Певец ушел из семьи после того, как клавишница его группы Оксана Шидловская родила ему сына Романа.

Дочь Белоусова пробовала свои силы в модельном бизнесе, работала психологом, переводчиком и редактором музыкального сайта. Но нигде так и не задержалась. Девушка не скрывает - работать она не хочет, любит путешествовать и ищет способ обогатиться. Об этом она рассказала сама в эфире программы "Сегодня вечером".

cristina_belcristina_bel
Кайфую, слушаю водопад
95 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Безудержные розовые сопли по Испании давно прошли, потребность «пожить в Европе» удовлетворена так и не была. По климату и природе так и ощущается домом Средиземноморье", - делится размышлениями рыжеволосая красавица в своем блоге.

Но больше всего ее огорчают постоянные скандалы с мамой. Отношения между родственницами в последнее время испортились.

cristina_belcristina_bel
Пара случайных фото
83 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Я, конечно, не должна осуждать и сор из избы выносить. Но порой мне хочется выть. Все постоянно на нервах. Меня в это вовлекают. Я чувствую это напряжение и надрыв", - поведала дочь звезды.

Кристина сейчас отдыхает на Бали. Она признается, что жить вместе с мамой ей очень трудно. Но и съехать она не может из-за отсутствия денег.

В студии появилась и мать девушки. Елена Худик рассказала о последних годах брака с Женей Белоусовым. Она знала, что красивый и знаменитый муж пользуется бешеной популярностью у девушек. Долгое время женщина мирилась с этим. Но последней каплей стал внебрачный сын певца. По ее словам, много лет назад она сама попросила Белоусова уйти из семьи. "Я этого не выдержала. Я сама попросила его уйти", - призналась Худик.

Напомним, Женю Белоусова в 32 года сразил инсульт. Весть об этом сразила толпы его поклонников. Его мать Нонна Павловна, которая не дожила до 50-летия со дня рождения сына, вспоминала, что он мог не есть по несколько дней, пил только чай и много курил. В начале 1997 года у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, и в июне 1997-го Жени Белоусова не стало. Однако его песни до сих популярны. Хиты "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Золотые купола", "Вечерок-вечерочек" в начале 90-х звучали из каждого окна.

Евгений Белоусов "Девчонка-Девчоночка".Песни музыканта до сих популярны

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чаще всего за коммуналку не платят маргиналы и состоятельные граждане
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу по людям
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
В 2019 году промышленное производство в Ленинградской области выросло на 4,6 процента
Более миллиона иракцев устроили акцию протеста против присутствия в стране военных США
Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек
Экс-замгенсека ООН предположил, какие проблемы могут обсуждаться на саммите пяти стран
"Неприятная ситуация": Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Турция отправила пассажирку обратно в Китай после выявления симптомов пневмонии
Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника
В Ухани строят больницу для лечения зараженных коронавирусом
Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки
Умер Питер Салама - исполнительный директор ВОЗ
Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Новый коронавирус 2020 в России: на границе введен усиленный контроль
Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Ученые воссоздали голос египетского жреца, жившего три тысячи лет назад
Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами
Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере
"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток