Дочь Жени Белоусова не хочет работать и скандалит с мамой

Певец Женя Белоусов умер в самом расцвете сил. Ему было всего 32 года. У кумира 90-х остались двое детей. Звездная наследники исполнителя хитов "Девочка моя синеглазая" и "Девчонка-девчоночка" уже давно взрослые люди. 27-летний Сын Роман пробует свои силы в рок-музыке, а 32-летняя дочь Кристина работать отказывается.

Кристина Белоусова родилась от брака Жени Белоусова с провизором Еленой Худик. Певец ушел из семьи после того, как клавишница его группы Оксана Шидловская родила ему сына Романа.

Дочь Белоусова пробовала свои силы в модельном бизнесе, работала психологом, переводчиком и редактором музыкального сайта. Но нигде так и не задержалась. Девушка не скрывает - работать она не хочет, любит путешествовать и ищет способ обогатиться. Об этом она рассказала сама в эфире программы "Сегодня вечером".

cristina_bel Кайфую, слушаю водопад

"Безудержные розовые сопли по Испании давно прошли, потребность «пожить в Европе» удовлетворена так и не была. По климату и природе так и ощущается домом Средиземноморье", - делится размышлениями рыжеволосая красавица в своем блоге.

Но больше всего ее огорчают постоянные скандалы с мамой. Отношения между родственницами в последнее время испортились.

cristina_bel Пара случайных фото

"Я, конечно, не должна осуждать и сор из избы выносить. Но порой мне хочется выть. Все постоянно на нервах. Меня в это вовлекают. Я чувствую это напряжение и надрыв", - поведала дочь звезды.

Кристина сейчас отдыхает на Бали. Она признается, что жить вместе с мамой ей очень трудно. Но и съехать она не может из-за отсутствия денег.

В студии появилась и мать девушки. Елена Худик рассказала о последних годах брака с Женей Белоусовым. Она знала, что красивый и знаменитый муж пользуется бешеной популярностью у девушек. Долгое время женщина мирилась с этим. Но последней каплей стал внебрачный сын певца. По ее словам, много лет назад она сама попросила Белоусова уйти из семьи. "Я этого не выдержала. Я сама попросила его уйти", - призналась Худик.

Напомним, Женю Белоусова в 32 года сразил инсульт. Весть об этом сразила толпы его поклонников. Его мать Нонна Павловна, которая не дожила до 50-летия со дня рождения сына, вспоминала, что он мог не есть по несколько дней, пил только чай и много курил. В начале 1997 года у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, и в июне 1997-го Жени Белоусова не стало. Однако его песни до сих популярны. Хиты "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Золотые купола", "Вечерок-вечерочек" в начале 90-х звучали из каждого окна.