Американец побил мировой рекорд по просмотру сериала «Камелот»

Идея установить рекорд пришла в голову Арно, когда он спорил с друзьями

33-летнему жителю американской Флориды Арно Кляйну совсем не жаль времени, которое он провел за просмотром любимого им сериала «Камелот», снятого французским режиссером Александром Астье. Американец просмотрел все десять серий первого (и единственного) сезона 203 раза.

- Наверное, я самый большой фанат киносаги о короле Артуре, - говорит про себя Кляйн. – Каждый раз, когда я смотрю очередную серию «Камелота», то смеюсь и грущу одновременно.

Идея установить рекорд пришла в голову Арно, когда он спорил с друзьями, сообщает издание Le Point.

- Конечно, этот спор был ради шутки, но я очень люблю «Камелот» и готов еще столько же раз просмотреть его от начала и до конца. – говорит Кляйн.

Премьера сериала «Камелот» состоялась в 2011 году. В основе сюжета - легенда о британском короле Артуре. Несмотря на успех, продюсеры и режиссёр ограничились съемками только одного сезона: славу «Камелота» затмила легендарная «Игра престолов».

Рекорд Кляйна нигде не зафиксирован. По словам мужчины, чтобы официально признать его достижение, нужно приложить немало усилий.

- При каждом просмотре рядом со мной должен присутствовать представитель Книги рекордов Гиннесса, который будет следить за всем и фиксировать каждый просмотр. – делится своими трудностями фанат. – Также должны быть и другие свидетели, подтверждающие факт просмотра. И они должны заполнять кучу бумаг - до просмотра, во время и после него. Все это очень хлопотно. Плюс ко всему нужно еще заплатить сбор за то, чтобы твое имя было внесено в Книгу.

Но с деньгами у Кляйна проблем точно не будет: друзья и неравнодушные к его увлечению люди уже помогли ему собрать нужную сумму.

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