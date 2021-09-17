Шойгу проголосовал вместе с десантниками и подарил ребенку свою фуражку

На выходе с участка для голосования министр фотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе с родителями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. На выходе с участка для голосования он фотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе с родителями.

Одному из них – Данииле Кириенко, который, по его словам, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – будешь генералом!», - пообещал Шойгу, а затем рассказал, как проходят выборы в армии.

- Как положено в нашей стране, голосование началось с Востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных Силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда, - сказал журналистам министр.

Министр подчеркнул, что для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти – это важная и ответственная задача.

- Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строится по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная Дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют, - добавил министр.

В Минобороны ведомстве отметили, что на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил. Не только на территории России, но и на российских военных базах, которые расположены за рубежом.