Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Сергей Шойгу выбрал участок на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ / Фото: кадр из видео

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Для этого в пятницу, 17 сентября 2021, он посетил участок, который открыли на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

"Традиционно в Вооруженных Силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах, - подчеркнул Шойгу. - Для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти – это важная и ответственная задача".

Министр обороны также выразил надежду, что "все придут и проголосуют", так как жизнь россиян зависит от законов, которые принимают в Госдуме.

Не оставил без внимания Шойгу и маленького посетителя, который пришел на избирательный участок вместе с родителями. Руководитель Минобороны подарил свою фуражку мальчику, который мечтает стать десантником. "Будешь хорошо учиться - будешь генералом", - напутствовал министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную Думу во время рабочей поездки в Читу.