В стране стартовали сразу 3 дня голосования.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В стране стартовали сразу 3 дня голосования. Что происходит на избирательных участках, в штабах партий и кандидатов в губернаторы и депутаты Госдумы - «Комсомольская правда» ведет трансляцию главных событий
17 сентября по всей России начались Большие выборы. Они действительно Большие, потому что гражданам предстоит выбрать на следующие 5 лет новый состав Госдумы. А в 12 регионах выбирают еще и губернаторов. И еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.
Эти выборы необычны еще и тем, что проходят 3 дня — из-за пандемии решено не устраивать толкотню на участках, а растянуть потоки избирателей по времени. Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.
Самая большая интрига, конечно, на выборах в Госдуму. На места в парламенте страны претендуют сразу 14 партий. В бюллетенях они расположились в таком порядке (после жеребьевки в ЦИК):
1. КПРФ
2. «Зеленые»
3. ЛДПР
4. «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. «Справедливая Россия — За правду»
7. «Яблоко»
8. Партия роста
9. РПСС (Российская партия свободы и справедливости)
10. «Коммунисты России»
11. «Гражданская платформа»
12. «Зеленая альтернатива»
13. «Родина»
14. РППСС (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)
Партиям отойдут 225 из 450 кресел в Госдуме. Вторая половина депутатов — тоже 225 - избирается уже как одномандатники. Они могут быть даже беспартийные. И их граждане выбирают уже персонально — каждого в своем округе.
Но если одномандатнику для победы надо просто набрать голосов больше, чем у конкурентов по округу, то партиям для попадания в Госдуму придется прыгнуть выше планки в 5% голосов по всей стране.
Большие выборы обещают стать интересными. Интрига будет до последнего. И самое главные, самые удивительные события этой политической гонки — в трансляции «КП».