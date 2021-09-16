В стране стартовали сразу 3 дня голосования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В стране стартовали сразу 3 дня голосования. Что происходит на избирательных участках, в штабах партий и кандидатов в губернаторы и депутаты Госдумы - «Комсомольская правда» ведет трансляцию главных событий

17 сентября по всей России начались Большие выборы. Они действительно Большие, потому что гражданам предстоит выбрать на следующие 5 лет новый состав Госдумы. А в 12 регионах выбирают еще и губернаторов. И еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.

Эти выборы необычны еще и тем, что проходят 3 дня — из-за пандемии решено не устраивать толкотню на участках, а растянуть потоки избирателей по времени. Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.

Самая большая интрига, конечно, на выборах в Госдуму. На места в парламенте страны претендуют сразу 14 партий. В бюллетенях они расположились в таком порядке (после жеребьевки в ЦИК):

1. КПРФ

2. «Зеленые»

3. ЛДПР

4. «Новые люди»

5. «Единая Россия»

6. «Справедливая Россия — За правду»

7. «Яблоко»

8. Партия роста

9. РПСС (Российская партия свободы и справедливости)

10. «Коммунисты России»

11. «Гражданская платформа»

12. «Зеленая альтернатива»

13. «Родина»

14. РППСС (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

Партиям отойдут 225 из 450 кресел в Госдуме. Вторая половина депутатов — тоже 225 - избирается уже как одномандатники. Они могут быть даже беспартийные. И их граждане выбирают уже персонально — каждого в своем округе.

Но если одномандатнику для победы надо просто набрать голосов больше, чем у конкурентов по округу, то партиям для попадания в Госдуму придется прыгнуть выше планки в 5% голосов по всей стране.

Большие выборы обещают стать интересными. Интрига будет до последнего. И самое главные, самые удивительные события этой политической гонки — в трансляции «КП».