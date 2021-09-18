Африканская загадка: почему на черном континенте меньше тяжелых форм коронавируса

Поразительный феномен: в странах Африки коронавирусом болеют реже и не так тяжело. Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция стала для медиков и ученых и тяжелым вызовом, и стимулом к новым перспективным исследованиям одновременно. Вот поразительный феномен: в странах Африки, где, казалось бы, нет хорошей медицины, экономика не слишком развита по сравнению с Европой и США, а ограничительные меры по распространению ковида – тоже, как кажется, не на самом высоком уровне, люди, тем не менее, болеют ковидом реже и в менее тяжелой форме. Что это? Какая-то генетически обусловленная устойчивость к коронавирусу? Или дело в том, что какие-то другие инфекции, скажем так, тренируют иммунную систему жителей континента? Команда ученых из Университета в Мекелле и Института здоровья в Аддис-Абебе (Эфиопия) предположила, что одним из ответов может стать взаимосвязь между двумя инфекциями – коронавирусной и заражением кишечными червями, то, что мы часто называем глистами. Защищают ли кишечные паразиты от ковида, разбираемся вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым .

ВЕРНЫ ЛИ ДАННЫЕ?

Первое, на что стоит обратить внимание, люди, попавшие в поле зрения ученых - это не случайная выборка из популяции, из всего населения Эфиопии. Здесь речь идет о тех, кто обращался за медицинской помощью в два центра. Один из них расположен в Аддис-Абебе, а другой – в Мекелле. В такие центры обычно попадают люди, у которых есть достаточно серьезные симптомы какого-либо заболевания, или путешественники, у которых ковид был выявлен на транспортном контроле, а также родственники и контактные лица тех, у кого определили коронавирусную инфекцию.

- Это так называемая «выборка удобства», - говорит Николай Крючков. – Она не отражает ситуацию по всей Эфиопии, что и не удивительно, потому что в Африке в целом, и в Эфиопии в частности, не слишком хорошо обстоят дела с тестированием населения на COVID-19. Особенно если сравнивать с тем, на каком уровне тестирование поставлено в странах Азии, к примеру, или в Израиле, или в, можно сказать, эталонной в этом смысле стране – Китае. Так что, мы для себя отмечаем, что представленные нам данные не вполне отражают истинную ситуацию с заболеваемостью ковидом и кишечными паразитарными болезнями во всей Эфиопии.

Важно и то, что большая часть данных была получена из центра в Мекелле (примерно две трети из общего количества), и замеры проводились там с июля по октябрь 2020 года, а в Аддис-Абебе – с февраля по март 2021 года. То есть – это пациенты из разных групп и еще до того, как в игру вступили новые доминирующие варианты коронавируса, что могло бы существенно повлиять на результаты.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ В ЭФИОПИИ?

В исследование были включены люди в возрасте от 3-х до 92-х лет, всего 571 человек (после поправки на частичную потерю данных). При этом такой существенный фактор, оказывающий влияние на возможность организма противостоять инфекциям, как возраст был распределен неравномерно. 50 % людей в исследовании были в возрасте от 28 до 50 лет. Получается, что 37 лет – это средний возраст, то есть, это достаточно молодые люди и преимущественно – мужчины. Пожилых людей старше 60-ти лет – было лишь около 16 %.

Ключевой фактор в исследовании – то, какое течение ковида случилось у пациента. Изначально выделили четыре степени тяжести протекания коронавирусной инфекции: без ярко выраженных симптомов – то есть ковид диагностировался только по ПЦР, легкое и среднетяжелое, тяжелое течение болезни и критическое протекание заболевания.

Получилось, что 36,2% переносили болезнь бессимптомно, а 29,8% имели легкие/умеренные симптомы на момент постановки диагноза; у остальных 29,0% и 4,9% было тяжелое и критическое заболевание (требующее госпитализации в отделение интенсивной терапии). То есть, даже если предположить, что заражение гельминтами или простейшими паразитами (которые тоже рассматривались в исследовании) как-то и облегчает ковид, то все же не настолько, чтобы считать это спасающим фактором.

Среди тех, у кого было тяжелое течение ковида, у 10 % нашли заражение паразитами. В асимптоматических группах и среди тех, у кого ковид протекал мягко, заражение было выявлено примерно у 50 %. Казалось бы, это действительно можно было бы рассматривать как свидетельство того, что паразиты каким-то образом защищают.

Однако когда ученые сделали поправку данных, то выяснилось, что более – менее это работает только с гельминтами – сложно организованными червями, живущими в кишечнике – и не работает настолько хорошо с простейшими паразитами.

ГЛИСТЫ ВО СПАСЕНИЕ. ИЛИ НЕТ?

Ученые использовали «математическую модель логистической регрессии» для описания полученных данных. Получилось, что, если пациент с коронавирусом был заражен еще и гельминтами, то отношение шансов относительно тяжелого течения ковида составил 0,37, то есть в этой группе примерно в 3 раза снижались шансы тяжелого течения ковида.

- Но это показатель, вычисляемый методами математического моделирования. Прямую причинно-следственную взаимосвязь между зараженностью кишечными гельминтами и тяжестью течения COVID-19, исходя из результатов этого исследования установить невозможно, - подчеркивает Николай Крючков. – Существует несколько типов исследований. Самое сложное и надежное - проспективное. Это когда мы смотрим из настоящего – в будущее. Мы сначала определяем важные для исследования факторы и затем смотрим за тем, какой будет исход в каждой из групп. Есть и исследования послабее – ретроспективные, это когда мы идем наоборот. Видим, какой был исход болезни и предполагаем, а какие же факторы могли повлиять на такой результат. И еще более слабый дизайн – поперечный. Подобный более «слабый» дизайн и был использован в этом случае. То есть существенные факторы, которые могли повлиять на заболевание, и исход заболевания рассматриваются почти одновременно, при этом в исследование отбирается лишь выборка зараженных новой коронавирусной инфекцией. В таком случае мы видим только взаимосвязь факторов, но не можем подтвердить причинно – следственную связь между факторами и исходом.

Кроме того, это же исследование показывает, что есть и другие существенные факторы, которые связаны с вероятностью тяжелого течения ковида. Например, возраст старше 60 лет в 3,4 раза увеличивает шансы развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Наличие сопутствующей неинфекционной патологии (хронической обструктивной болезни легких, поражений печени, диабета и других) также существенно повышают шансы тяжелого ковида. Большое влияние на неблагоприятный исход ковида имеет и избыточная масса тела человека. А вот проживание в сельской местности, к примеру, в 2 раза снижает риск тяжелого течения «короны». То есть, на то, как человек переносит COVID-19, всегда влияет совокупность факторов, а не только наличие той или иной сопутствующей кишечной инфекции.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ГЕЛЬМИНТЫ ТРЕНИРУЮТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

Идея, о том, что люди, у которых есть заболевание кишечными червями, то, что в народе часто называют глистами, могут быть менее восприимчивы к вирусу SARS-CoV-2 появилась не случайно. Определенная научная основа у такого предположения есть. Дело в том, что заболевание кишечными червями сказывается на иммунной системе так, что она начинает функционировать особым образом.

- Есть достаточно давнее предположение о связи заболеваний кишечными паразитическими червями с вероятностью развития аллергических заболеваний. У людей, которые в детстве или молодом возрасте переживали это заболевание, происходит определенная перестройка организма, которая делает их менее подверженными разным типам аллергии. То есть, по сути, у них снижается предрасположенность к аллергии. И хотя по этой теме сложно получить достоверные научные доказательства, все же обоснованных научных работ было сделано немало и я склоняюсь к тому, что это возможно, - говорит Николай Крючков.

ПОВЕЗЛО ЛИ ЖИТЕЛЯМ ЭФИОПИИ?

Действительно, есть такой любопытный феномен, что в бедных странах с высокой степенью антисанитарии, там, где высокая плотность проживания населения, парадоксальным образом регистрируются меньше случаев тяжелого течения ковида и смертей в результате заболевания. Однако на вопрос: «С чем это связано?», может быть несколько ответов.

1. Нельзя забывать о таком немаловажном факторе, как статистический учет и его качество. В странах, обозначенных выше, есть проблемы с регистрацией заболеваемости и смертности от ковида. Поэтому вряд ли мы имеем достоверные данные относительно заражения и течения COVID-19 по странам Африки, включая Эфиопию, хотя если посмотреть на избыточную смертность (временное увеличение смертности в популяции по сравнению с ожидаемой, - прим. ред.), то там она действительно ниже.

2. Дело может быть в том, что в Африке в целом более молодое население, чем, к примеру, в Европе, а ковид бьет преимущественно по пожилым.

3. Это исследование никак не проверяет гипотезу о том, что, если вы в прошлом перенесли заболевание глистами, то вам теперь тяжелый ковид грозит в меньшей степени. Заболевания кишечными паразитами – длительные, мучительные, и, скорее, исследование еще раз обращает внимание на то, что уровень кишечных инфекций в странах Африки очень высок. На момент того, как люди попали в поле внимания медиков, они могли ходить «с глистами» месяцами и годами.

- Подавляющее количество людей в Эфиопии, скорее всего, имели длительный опыт взаимодействия с гельминтами, и вот это-то и было бы важно посмотреть, как долгая инфекция сложными кишечными паразитами влияет на течение ковида, но этот фактор не учитывался в исследовании, - отмечает Николай Крючков. - Мы знаем, что сами гельминты в моменте болезни провоцируют аллергический иммунный ответ и это становится таким стрессом для организма, который затем делает его более устойчивым к различным аллергенам, то, как это взаимосвязано с коронавирусной инфекцией еще предстоит изучить более подробно.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Николай, если пофантазировать, можно ли как-то использовать «защитные» свойства глистов для предотвращения тяжелого ковида?

- Помните, среди бомонда и состоятельных людей как-то уже появлялась такая идея, что, мол, можно использовать таблетки с яйцами гельминтов для похудения. Это, честно говоря, совсем неразумная идея, которая пагубно сказывается на здоровье в целом, - говорит Николай Крючков. – Поймите, гарантии, что заболевание глистами в моменте как-то скажется на течении ковида, нет, а множество неприятных проявлений для здоровья вам гарантировано. Ни в коем случае не нужно вызывать заболевание глистами самостоятельно, и я никому не рекомендую пользоваться запрещенными препаратами.

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