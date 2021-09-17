Главный онколог Минздрава рассказал, какие способы диагностики рака входят в программу диспансеризации

Ключевым фактором профилактики онкологических заболеваний названа диспансеризация. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Накануне Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, прямой эфир по самым актуальным вопросам профилактики и выявления онкологических заболеваний прошел в инстаграм-канале заслуженного врача РФ Оксаны Драпкиной, член-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук. На вопросы отвечал Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.

Ключевым фактором профилактики онкологических заболеваний названа диспансеризация. Андрей Каприн отметил, что в рамках диспансеризации обязательно стоит пройти онкоскрининги (комплексные исследования для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях) на признаки рака шейки матки, колоректального рака и рака молочной железы (здесь обязателен двойной просмотр результатов маммографии). По колоректальному скринингу критический возраст, начиная с которого важно обращать внимание на свое здоровье, - это 50 лет. С этого возраста важно сделать исследование колоноскопии, которое покажет, есть ли скрытые кровотечения. Также, если у человека выявлены в результате этого обследования какие-либо новообразования, то ему стоит проходить уже ежегодный скриниг по этому направлению. Состояние молочных желез стоит особенно тщательно проверять, начиная с 39 лет. Что касается выявления признаков рака шейки матки, то тут женщинам важно заботиться о своем здоровье, начиная уже с 28 лет.

Также в России все граждане могут пройти в рамках диспансеризации обследования на наличие рака легкого, желудка, предстательной железы, почки, щитовидной железы и кожи (один из самых широко распространенных видов онкологического заболевания).

Андрей Каприн отметил, что во всем мире, к сожалению, из-за ситуации с коронавирусом и пандемией, с нехваткой врачей, которые сейчас работают на борьбе с пандемией, у людей стало меньше возможностей пройти качественное диспансерное обследование.

- Заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас немножечко упала, и я разговаривал с Михаилом Альбертовичем Мурашко (министр здравоохранения РФ, - прим. ред.), который призывает к возобновлению диспансеризации, понимая серьезность ситуации. На сайтах главных онкологов, на сайтах национальных медицинских исследовательских центров, а это и центр в Ростове, и центр в Санкт-Петербурге, и центр онкологии имени Блохина, - у нас у всех есть таблицы с возрастными нормами обращения и соответствующими необходимыми скринингами, - напомнил Андрей Каприн и призвал всех быть информированными и ответственными в подходе к своему здоровью.

Основная причина, почему люди не делают онкоскрининги во время диспансеризации, а то и просто не проверяют систематически свое здоровье, по мнению главного внештатного онколога Минздрава, – это страх. Андрей Каприн привел пример Японии, в которой скрининговые программы проходят с 50-х годов, и примерно у 17 – 18 процентов людей рак диагностируется на четвертой стадии, которая крайне сложно поддается лечению.

Даже при сильных болевых синдромах, при ярких проявлениях онкологических заболеваний, когда уже появляются выделения крови, - люди все равно не обращаются за помощью.

Какое здесь есть решение? Упрощение самой схемы клинического приема, применение более качественной техники для диагностики, использование телемедицинских консультаций, когда крупнейшие онкологические центры страны могут совместно с врачами в регионах вести особо сложных пациентов. И важный момент, когда врачи на приеме улыбаются!

Еще одно из решений, которое позволит сделать медицинское обслуживание более доступным – это формирование цифрового профиля пациента, который даст лечащему врачу доступ ко всем важным данным пациента на протяжении всей его жизни и в любой точке страны. А также – цифровая подпись анализов, чтобы не делать какие-то из них повторно, особенно в случае, когда требуется оперативное хирургическое вмешательство.

- Ну и иметь ввиду еще и то, что в основном мужчин приводят на обследование женщины. Поэтому наша задача воздействовать на глав семей, на женщин! У нас, конечно, полный матриархат в стране, а мужчины подкаблучники, - пошутил врач-онколог Андрей Каприн.

Что повышает риски онкологических мутаций в организме:

- курение,

- малоподвижный образ жизни,

- злоупотребление алкоголем,

- употребление в пищу большого количества красного мяса.