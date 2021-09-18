Завтра была бы победа

На Украине не перестают мечтать о победе над Россией и разорении Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще немного, еще чуть-чуть, и заграница им поможет, Москва падет, а командующий ВСУ вместе с Аркадием Бабченко на одном танке проедут победным маршем по Красной площади под жовто-блакитным стягом. Или блакитно-жовтым. Я не знаю, как теперь модно носить флаг на Украине, и нечего мне пенять, если сами украинские граждане путаются и спорят по этому поводу. К такой краткой формуле можно свести бОльшую часть мечтаний населения Незалежной.

Но вот уже восьмой год крокодил не ловится, кокос не растет, а "страна-агрессор" не является на войну, наверное, из страха быть разбитой. А патриоты Украины не перестают мечтать, подсчитывая в уме (или что там его заменяет), чем они вдребезги раздолбают орды конных соединений бронированных бурятских водолазов.

Сначала это было… Что же это было? Ах, да, божественные американские "Джавелины". Если Жириновский в свое время обещал каждой бабе по мужику (или наоборот, не помню, много времени прошло), то Порошенко сосредоточился в бытность свою всеукраинским гетманом, которого почему-то называли президентом, на поставках американских "Джавелинов" в каждый украинский дом. Ветераны АТО везли домой на дембель стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы, мины и гранаты, но "Джавелинов" среди них так и не оказалось. Подвел стратегический этот, как его, хозяин. А вещь в хозяйстве была не просто нужная, а необходимая. Главное, не надо даже думать, пульнул ракету, а она сама на танк агрессора или хату зловредного соседа набросится.

Потом некоторое количество "Джавелинов" выцыганить у США Киеву все же удалось. Но и тут притаилась зрада. "Джавелины" разрешили хранить только на складах и только на западе страны. Даже продавать не разрешили. Короче, пользы от них, как от конфеток Гордона со сливками, или чем он там их мажет.

После "Джавелинов" пальма первенства перешла к другой "вундерваффле" – турецким беспилотникам "Байрактар". "Хорошие машины эти беспилотники, - делился президент Зеленский с главнокомандующим ВСУ, а тот ему отвечал. – да уж, "Байрактару" палец в рот не клади. Я бы не положил, например". Украинские военные мечтали, как они в пух и прах разметывают танковые колонны агрессора. И все вроде бы складывалось удачно. Мешали два фактора – отсутствие танковых и гигантский дефицит "Байрактаров". Турки и не прочь продать, и даже совместное производство, но за деньги. А по любви, говорят, это русские придумали, хотите по любви, к ним и идите. А как пойти к русским без "Байрактаров"? Нет ответа. И денег тоже.

Но тут новое спасение пришло из Штатов, и украинские военные, особенно летный состав воспрянули духом. Незалежная будет собирать знаменитые американские вертолеты "Ирокезы"! в Генштабе Украины стали уже чертить стрелочки на штабных картах, прикидывая нанесения стратегических диверсионных ударов спецназа. Доставленного в глубокой тыл москалей на "Ирокезах" Первую партию планировали поставить в армию аккурат к 30-летию независимости. И опять не получилось. Как оказалось, Одесский авиационный завод не получил ни одного комплекта для сборки вертолетов. Да и не мог получить. Потому что корпорация Bell Textron не дала разрешения "Укроборонпрому" на производство вертолетов (вообще-то, в нормальном мире, для этого не разрешения просят, а покупают лицензию, но это для тех, у кого деньги есть). А гордость за сделку с американским ВПК как-то тихо сошла на нет, поскольку контракт был заключен с небольшой фирмочкой из Техаса, которая занимается ремонтом вертолетных лопастей или еще каких-то деталей. Из той весовой категории, где гараж и офис, и основной производственный цех.

Пытливый и сумеречный украинский гений не успокоился на этом. Следующим шагом стало приобретение катеров у Великобритании, которые должны были составить основу украинского "москитного флота". Взяв у Великобритании кредит на 1,6 млрд. долларов Киев обязался приобрести у Соединенного же королевства 8 ракетных катеров проекта начала 80-х годов прошлого века. Извините по представленным характеристикам других катеров у англосаксов просто нет. Кстати, что касается заложенного в Турции корвета по заказу Украины, большой вопрос, чем и как Украина, если вопрос с двигателем еще как-то можно решить, будет его вооружать. Вооружение НАТО потянет дороже стоимости самого корабля. А на свое у Украины нет ни сил, ни сил.

С катерами тоже не сошлось, а угроза нападения "страны-агрессора", если верить украинским экспертам-аналитикам обострилась, как никогда. И тогда в Киеве придумали по-настоящему гениальный ход. На Украине объявили, что могут стать такими же партнерами США, как и Израиль, а в доказательство крепнущего союза заявили, что Вашингтон готов поставить Киеву две батареи системы ПВО "Железный купол", обеспечивающей безопасность Израиля от воздушного нападения и ракетных обстрелов. И пусть официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сама немало удивлявшая журналистов еще работая в Госдепартаменте, тут же удивилась и объяснила, что никаких переговоров об этом не велось и у США нет таких планов, в Киеве предпочли не обращать внимания на такую незначительную нестыковку. Что вполне объяснимо, поскольку куда приятнее воображать, как самолеты агрессоры вместе с его ракетами пачками сыплются с неба, сбитые доблестными украинскими силами ПВО, которые наконец-то смогут записать на свой счет еще хоть что-то, кроме двух сбитых пассажирских авиалайнеров. Мнения экспертов, что противоракеты "Железного купола" на практике доказали свою эффективность только против примитивных палестинских снарядов, запускаемых по баллистической кривой, никто учитывать не хочет.

Впрочем, когда у Киев не выгорит и с "Железным куполом", они не будут отчаиваться. Они постараются найти новую зарубежную "вундерваффлю", которая обеспечит им победу над москалями и парадно-победный проезд на американском танке "Абрамс" (кстати, о договоренности его поставки на Украину из США тоже еще ничего не слышно) главнокомандующего ВСУ вместе с "убитым" Аркадием Бабченко. Сами понимаете, Донбасс в их разумении (при таком-то мышлении) лишь маленькая остановка на победном маршруте. Отсюда и их неприятие Минских соглашений, и неоднократно высказанные обещания решить все вопросы с Донбассом одним мощным ударом. И никакая реальность их не разубедит, пока они реально не получат по зубам так, что будут подхватывать спадающие штаны обеими руками, чтобы не мешали при бегстве.

Слабоумие и отвага обеспечивают исторический оптимизм украинских патриотов. Поскольку никаких других разумных оснований для него нет. Отвага рассеется при встрече с реальностью, как это уже было на том же Донбассе, а вот со слабоумием, извините, это гораздо сложнее.

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