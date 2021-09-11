Борьбу против "Северного потока -2" на Украине заканчивать не собираются

США мешали достройке как могли Фото: REUTERS

Конец недели ознаменовался заявлением Алексея Миллера о полной достройке "Северного потока -2". Реакцию Киеве предвидеть было несложно. Впрочем, не только его. Траурные речи были произнесены не только на Украине, но и в Польше, через которую, кстати, тоже проходят газопроводы из России на Запад, то есть конкурирующие с украинскими (но в их отношении никто никаких претензий не высказывал), в Прибалтике и даже по другую сторону Атлантики. Но Киев, безусловно, тут был вне конкуренции.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сфотографировавшийся в столице США с высунутым языком на балконе отеля, как бы держащий монумент Вашингтону кончиками пальцев, заверил всех украинцев, что "Украина продолжит бороться против "Северного потока – 2" даже после начала поставок газа". В поддержку Киева высказался и официальный Вашингтон.

- В случае, если Москва заблокирует транзит газа через Украину, будут применены определенные контрмеры по отношению к России. То, что США прибегнут к этому, никого не удивит, - заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштайн. - Другими словами, мы будем делать все, что можем для того, чтобы и немцы были готовы к этому моменту, чтобы Россия знала, что ей придется заплатить цену за прекращение транзита через Украину.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Немцев такая перспектива явно не прельщает. В Германии зреет понимание, что США боролись не только против России, но и против немецкой экономики, и в этой борьбе шли по пути ограничения суверенитета Германии.

- США мешали достройке как могли, - возмутился один из читателей газеты Die Zeit. - Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство "Северного потока — 2" закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита.

И его поддержали очень многие.

- Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: "Что, больше ничего?"

- Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это — просто из ряда вон!

- Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!

Такова реакция немцев. Но мнение европейских партнеров беспокоит киевских функционеров менее всего.

- Если правительство США введет санкции, - размечтался глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. - То мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать

Более того, некоторые, как глава офиса президента Андрей Ермак, уже бьют в набат и кричат: "Помогите!" – и требуют письменных гарантий компенсации. Поскольку от "Газпрома" и России они требовать ничего не могут, там все предложения на эту тему сводят к действующему контракту на транзит и коммерческой выгоде от сотрудничества, то все мольбы обращены к Берлину и Вашингтону.

- И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждём, что это ляжет на бумагу, - заявил Ермак, явно вспомнивший, как в ответ на требование России прекратить расширение НАТО на восток в соответствии с ранее данными обещаниями Горбачеву, в Брюсселе потребовали предъявить бумага, на которой зафиксированы эти гарантии. Ермак уже считает, что Россия стала использовать "Северный поток – 2" в качестве "энергетического оружия", хотя на газопроводе не начались еще даже пусконаладочные работы.

- Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, - заявил Ермак на "Ялтинском форуме", проходящем в Киеве, и попробовал пробить эту тему на новой переговорной площадке. – В "Нормандском формате" стоит также рассматривать вопросы "Северного потока-2" и транзит газа через Украину.

Абсолютная алогичность заявления его явно не смутила. "Нормандский формат" изначально был создан для урегулирования конфликта на Донбассе, и только для решения этих вопросов. В равной степени, как и по транзиту газа, на его заседаниях можно рассматривать вопросы повышения грамотности аборигенов Папуа-Новой Гвинеи или особенности выращивания конопли в Антарктиде. И с тем же успехом.

Понятно одно. История сначала борьбы с Керченским (Крымским) мостом, а потом и с "Северным потоком – 2" явно ничему не научила антироссийских политиков Польши и Украины. Кстати, президент Польши Анджей Дуда отказался встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая должна прибыть в Польшу с рабочим визитом. В канцелярии дуды это объяснили несовпадением рабочих графиков. Очевидно, что это "несовпадение графиков" по отношению к давно запланированному мероприятию не что иное, как мелкая месть уходящей Меркель, которая должна сегодня прибыть в Варшаву. Большой вопрос, чем Берлин, пусть и в лице нового канцлера ответит на такое неуважение. Но что ответит, вряд ли стоит сомневаться. Дуда оскорбил не просто Меркель, он оскорбил немцев. Поразительно, что никаких вопросов у всех этих борцов не возникает к практически параллельно проложенному газопроводу "Северный поток – 1".

Это какой-то вечный бой, все больше смахивающий на бесконечный и безграничный мазохизм. Который, скорее всего, закончится лишь после исчезновения Украины с карты мира.

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