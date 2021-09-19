«Что я сделал? Я убил их всех!» Американский миллионер Роберт Дёрст убил трех человек. Но суд признал его виновным только в убийстве лучшей подруги

Коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 78-летнему Роберту Дёрсту Фото: REUTERS

- Эй, сынок, - отец подозвал 7-летнего Роберта к окну и указал на крышу их семейного дома, где на краю стояла женщина. - Видишь маму? Попрощайся с ней.

Роберт, ни о чем не подозревая, беззаботно помахал матери рукой.

- Хороший мальчик, а теперь иди спать, - сказал отец.

На следующее утро Бернис Дёрст была найдена разбившейся на смерть. А четверо детей состоятельного инвестора по американской недвижимости остались на руках у отца.

Через три года дети прошли обследование у психиатра. Приговор 10-летнему Роберту Дёрст был неутешительным: врачи подозревали у него разложение личности и шизофрению.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Нью-Йорке фамилия Дёрст ассоциируется со словами «власть» и «влияние». Основателем будущей семейной империи Durst Organization был дед Роберта - Джозеф, обедневший еврейский портной, перебравшийся из Польши в начале ХХ века в Штаты. Покупка первой собственности в городе положила начало к богатству.

Сегодня Durst Organization является владельцем «визитных карточек» Нью-Йорка: Всемирного торгового центра 1 или Башни Свободы, Башни Банка Америки и штаб-квартиры Conde Nast на Таймс-сквер. Состояние семейства составляет более 8 млрд долларов, по данным Forbes.

В какой-то момент Сеймур Дёрст назначил тихого и замкнутого сына Роберта своим преемником на посту главы компании, но затем передумал и кресло передал другому сыну Дугласу. Перемена решения отца отдалила Роберта от остальной семьи, осложнив их отношения многие годы.

ИСЧЕЗНУВШАЯ

С Кэтлин МакКормак Роберт познакомился в 1972 году, когда девушка - студентка мединститута подрабатывала врачом-гигиенистом в стоматологии. Через год они поженились.

Кэтлин неожиданно исчезла в 1982 году. Последний раз ее видели на вечеринке у приятеля, после чего она отправилась домой к подруге. Кэтлин была напугана и взволнована. На ней красовались дешевые красные спортивные штаны - наряд, который не был характерен для нее. После звонка Роберта МакКормак засобиралась, хотя их разговор не заладился, пара в очередной раз поругалась, а когда Дёрст приехал, они даже подрались.

После встречи с подругой Кэтлин должна была увидеться со знакомым на Манхэттене, но там она уже не появилась. Полиция начала поиски.

Тем временем, то и дело окружение МакКормак говорили о том, что видели ее: преподаватель, с которым она якобы говорила по телефону, швейцар вроде бы видевший Кэтлин, входившую в квартиру.

Следствие поначалу заподозрило в причастности к пропаже женщины ее супруга. (Хотя обвинения в его адрес никогда не выдвигались). На то указывали синяки на лице, с которыми она прибегала в больницу за пару недель до этого, разговор о разводе и выплате компенсации. Но вину Роберта Дёрста не могли доказать. Кэтлин была объявлена пропавшей без вести, а затем погибшей.

КАЗНЕННАЯ

В канун Рождества в 2000 году в полицию Беверли-Хиллз поступил звонок: найдено тело 55-летней женщины. При этом возникало такое чувство, что тот, кто ее застрелил, будто хотел казнить ее.

Убитой оказалась Сьюзан Берман, близкая подруга Роберта Дёрста. Незадолго до смерти она получила от своего друга 50 тысяч долларов. Полиция предположила, что женщина могла шантажировать Дёрста. А еще за несколько дней до трагедии полиция планировала допросить Сьюзан по возобновленному делу об исчезновении Кэтлин МакКормак. Совпадение?

В этот раз следствие вновь обратило внимание на Роберта Дёрста. За несколько дней до смерти Сьюзан он был в Калифорнии, но за день до убийства улетел из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Несмотря на алиби, он отказался давать показания по убийству подруги.

РАСЧЛЕНЕННЫЙ

После того, как дело о пропаже Кэтлин МакКормак вновь оказалось на столе у следователей, Роберт Дёрст пустился в бега. Своим прибежищем он выбрал Техас. В небольшом пансионе в Галвестоне миллионер жил под видом немой женщиной Дороти Синер. Но затем ему надоела маскировка: однажды он зашел в образе Дороти в мужской туалет в баре и демонстративно сжег там женский парик, прикуривая от него сигарету.

После смерти Сьюзан Берман Дёрст вновь вернулся в Техас. Осенью 2001 года полиция обнаружила расчлененные останки 71-летнего Морриса Блэка, соседа Дёрста. Миллионер был задержан, но адвокаты смогли доказать в суде, что убийство - акт самообороны. Мол, однажды вечером Дёрст обнаружил Блэка в своей квартире с пистолетом в руках. Пока Роберт пытался отнять оружие, прогремел выстрел и его сосед упал. Напуганный случившимся Дёрст решил расчленить соседа и его останки выкинуть в море. В итоге, американец был признан виновным лишь в уничтожении улик.

НАРЦИССИЧЕСКИЙ ПСИХОПАТ

Дёрста арестовали в 2015 году по своей же нелепой вине. Стриминговый сервис HBO решил снять серию документальных фильмов «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста», где были бы собраны воедино все сведения, которые могли бы пролить свет на исчезновение Кэтлин МакКормак и убийство Сьюзан Берман.

Главным героем документалки должен был стать сам, первый подозреваемый, Роберт Дёрст. А он во время съемок возьми, да выйти в ванную комнату с работающим микрофоном.

- Что, черт возьми, я сделал? - бормотал себе под нос в ванной Дёрст. - Конечно, убил их всех.

Этого «признания» оказалось достаточно для ареста.

В конце этой недели спустя шесть лет коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 78-летнему Роберту Дёрсту. Его слова, сказанные за кадром, были учтены как признание убийцы. Следствие полагает, что миллионер убил свою жену, а спустя 20 лет избавился от подруги, которая слишком много знала. Неслучайно во время заседания прокуроры охарактеризовали Дёрста как богатого «нарциссического психопата».

На самом заседании миллионер отсутствовал. Сейчас он находиться на самоизоляции, поскольку ранее контактировал с больным коронавирусом.

Теперь Дёрсту грозит пожизненное тюремное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Окончательный приговор должны озвучить 18 октября.