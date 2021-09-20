Первые красавицы Голливуда отказались от пластики: Кэтрин Зета Джонс заменила грудные импланты, Кейт Уинслет против ботокса, а мужчины опять нарядились женщинами

Кэтрин Зета Джонс пришла на мероприятие в образе «женщины вамп» Фото: REUTERS

В Голливуде теперь модно стареть естественно. Пока наши артистки оставляют кругленькие суммы в кабинетах врачей-косметологов и пластических хирургов – мировые знаменитости гордятся морщинками. Если раньше Кэмерон Диас и Джулия Робертс открыто высказывались за старение без уколов красоты, то теперь таких артисток стало больше. На вручении премии главной телевизионной премии США «Эмми 2021» звезды подтвердили новый тренд. Со стилистом Анваром Очиловым мы сделали модный обзор самых обсуждаемых образов артистов на красной дорожке премии.

51-летняя Кэтрин Зета Джонс пришла на мероприятие в образе «женщины вамп». Актриса выбрала платье Cristina Ottaviano винного цвета. Идеальное сочетания оттенка с темными волосами звезды. Выглядит актриса элегантно, дорого – и не только из-за крупных бриллиантов на шее и в ушах. Весьма удачная модель платья: во-первых, благодаря драпировкам ткани, которые удачно скрывают животик и не вульгарно подчеркивают красивую грудь; во-вторых, классика жанра из-за дизайна смотрится актуально и свежо. Звезда заменила огромные грудные импланты на другие – поменьше, и эта форма ей больше идет.

Похожий образ женщины вамп будет у Зеты Джонс в сериале Тима Бертона для Netflix и MGM, посвященном Уэнсдей из «Семейки Аддамс». Актриса в восьмисерийном проекте «Уэнсдей» исполнит роль матери главной героини Мортиши Аддамс. А на эту красную дорожку Кэтрин Зета-Джонс пришла с мужем Майклом Дугласом, который был номинирован за роль в третьем сезоне сериала «Метод Камински».

45-летняя Кейт Уинслет выиграла номинацию «Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме» за главную роль в мелодраматическом криминальном детективе «Мейр из Исттауна». Актриса еще и продюсер этого проекта, в этот вечер она как настоящая дива щеголяла в Armani. Подходящий образ для продюсера и актрисы в одном лице – он удачно дополнен серьгами с бриллиантами Kwiat и клатчем со стразами. Платье лаконичное и тоже удачное: глубокое V-образное декольте и прозрачными воздушные расклешенными рукава. Вот такие рукава-плавники теперь в тренде. А завышенная талия и вырез весьма стройнит. Хочется отметить, что Кейт Уинслет отказалась от уколов красоты, и выглядит замечательно, не стесняясь мимических морщин. Звезда заявила, что ботокс для нее неприемлем – у артистки должны быть живые эмоции, а стареть она должна естественно. Макияжа у актрисы на лице минимум – в Голливуде мода на естественность во всех отношениях.

Кейт Уинслет выиграла номинацию «Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме» Фото: REUTERS

53-летняя Джиллиан Андерсон пришла в Chloе и забрала победу в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» («Корона»). Актриса выбрала неудачный наряд для красной дорожки: слишком много акцентов – вырез, декоративные веревки, бахрома. Все три элемента по отдельности – отлично, а вот вместе явный перебор. Джиллиан противница пластики и уколов красоты – она за легкую аппаратную косметологию, поэтому выглядит прекрасно. Все морщинки у актрисы – на месте.

Джиллиан Андерсон пришла в Chloе Фото: REUTERS

51-летний Билли Портер в своем репертуаре – то ли женщина, то ли мужик, то ли модная птица или светский лев-львица. Шокирующий аутфит выдался в этот раз весьма модным. Комплект от кутюрного бренда Ashi сочетает пару трендов: декоративные рукава-крылья, завышенная талия, водолазка. А бриллиантов здесь столько, что денег, вырученных с их продажи хватит на покупку виллы у океана.

Билли Портер в своем репертуаре – то ли женщина, то ли мужик, то ли модная птица или светский лев-львица Фото: REUTERS

47-летняя Оливия Колман забрала главную актерскую награду в наряде от Roksanda Ilincic. Исполнительница роли Елизаветы II в сериале «Королева» пришла в очень странном платье – тот случай, когда креатив выглядит нелепо. Неудачно все – сочетание цветов, крой накидки, силуэт платья. Вышло так, что наряд подчеркивает не достоинства, а недостатки фигуры.

Оливия Колман Фото: REUTERS

25-летняя Эмма Коррин по признанию стилистов выбрала самый неудачный из всех возможных экстравагантных нарядов. Леди Диана из «Короны» пришла в Miu Miu: бесформенное платье, чепчик и перчатки – несочетаемые детали. Этот образ стал мемом в сети: Эмму уже назвали – одним из героев «Телепузиков», символом коронавируса, Снежным человеком. Сама актриса была лаконична: «Это – суровая реальность». Вот только почему перчатки она носит с чепчиком, но без маски?

Эмма Коррин по признанию стилистов выбрала самый неудачный из всех возможных экстравагантных нарядов Фото: REUTERS

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